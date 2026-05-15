Dinamani
உ.பி.யில் கனமழையால் 89 பேர் பலி! ரஷிய அதிபர் புதின் இரங்கல்!செய்தித்துறை இயக்குநராக அருண் தம்புராஜ் நியமனம்!கேரளத்தில் காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவராக வி.டி. சதீசன் தேர்வு!பருத்திக்கான இறக்குமதி வரியை ரத்து செய்யக்கோரி பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!பதவி ஆசை பிடித்தவர்களின் இழிசெயலை முறியடிப்போம்: எடப்பாடி பழனிசாமி!கேரள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவராக பினராயி விஜயன் தேர்வு!
/
சென்னை

பண மோசடி வழக்கு: சவுக்கு சங்கருக்கு நிபந்தனை பிணை

பணம் பறித்தல் மற்றும் பண மோசடி வழக்கில் கைதான யூடியூபா் சவுக்கு சங்கருக்கு நிபந்தனை பிணை வழங்கி சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

News image

யூடியூபர் சவுக்கு சங்கரை ஆந்திரத்தில் கைது செய்த சென்னை தனிப்படை போலீஸார்!

Updated On :22 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

பணம் பறித்தல் மற்றும் பண மோசடி வழக்கில் கைதான யூடியூபா் சவுக்கு சங்கருக்கு நிபந்தனை பிணை வழங்கி சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

பண மோசடி வழக்கில் இடைக்கால பிணையில் வந்த யூடியூபா் சவுக்கு சங்கா் காலக்கெடு முடிந்தும் நீதிமன்றத்தில் சரண் அடையவில்லை. இதையடுத்து அவரை ஆந்திர மாநிலத்தில் கடந்த ஏப்.8-ஆம் தேதி போலீஸாா் கைது செய்தனா். அங்கிருந்து அவரை போலீஸாா் சென்னைக்கு அழைத்து வந்தனா். போலீஸ் வாகனம் ஒரு இடத்தில் நிறுத்தப்பட்டபோது, மற்றொரு வாகனத்தில் அங்கு வந்த 4 போ் பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த போலீஸாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, கற்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து சவுக்கு சங்கா் உள்ளிட்டோா் மீது கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இந்த வழக்கில் பிணை கோரி சவுக்கு சங்கா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தாா். அந்த மனுவில், அரசியல் அழுத்தம் காரணமாக காழ்ப்புணா்ச்சியால் போலீஸாா் என் மீது உள்நோக்கத்துடன் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனா். போலீஸாா் மீது கல் வீசி தாக்கியதாக பொய்யான குற்றச்சாட்டு கூறியுள்ளனா். அப்படி ஒரு சம்பவமே நடைபெறவில்லை எனக் கூறியிருந்தாா்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி எல்.விக்டோரியா கௌரி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரா் தரப்பில் வழக்குரைஞா் அருண் அன்புமணி, அரசுத் தரப்பில் கூடுதல் குற்றவியல் வழக்குரைஞா் ஆ.தாமோதரன் ஆகியோா் ஆஜராகி வாதிட்டனா். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, சவுக்கு சங்கா் புழல் காவல் நிலையத்தில் தினமும் ஆஜராகி கையொப்பமிட வேண்டும், விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளுடன் பிணை வழங்கி உத்தரவிட்டாா்.

தொடர்புடையது

ரூ.200 கோடி மிரட்டிப் பறித்த வழக்கில் சுகேஷின் மனைவிக்கு பிணை மறுப்பு

ரூ.200 கோடி மிரட்டிப் பறித்த வழக்கில் சுகேஷின் மனைவிக்கு பிணை மறுப்பு

சவுக்கு சங்கர் ஆந்திரத்தில் கைது!

சவுக்கு சங்கர் ஆந்திரத்தில் கைது!

சவுக்கு சங்கா் தலைமறைவு குற்றவாளி: உயா்நீதிமன்றத்தில் போலீஸாா் தகவல்

சவுக்கு சங்கா் தலைமறைவு குற்றவாளி: உயா்நீதிமன்றத்தில் போலீஸாா் தகவல்

விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கு: கைதானவரின் பிணை ரத்து

விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கு: கைதானவரின் பிணை ரத்து

விடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
வீடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
வீடியோக்கள்

அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
வீடியோக்கள்

விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு