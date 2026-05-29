Dinamani
சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் இன்று கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்‘நீக்கப்பட்டவர்கள் பொறுப்புகளை கொண்டு விளம்பரம் செய்ய கூடாது’ - எடப்பாடி பழனிசாமி‘ட்ரோல்கள் வேலை, முதலீடுகளே உருவாக்காது’... ஆந்திர அமைச்சர் நாரா லோகேஷ்!‘சோஃபா மாடல் ஆட்சியில், போலீஸாலயும் போலீசுக்குமே பாதுகாப்பு இல்லை’ - உதயநிதிசிபிஎஸ்இ குளறுபடிகளுக்கு நானே பொறுப்பேற்கிறேன்... மௌனம் கலைத்தார் தர்மேந்திர பிரதான்!கோடை வெய்யில்! தவெகவினர் நீர்மோர்ப் பந்தல் திறக்க அமைச்சர் ஆனந்த் வேண்டுகோள்!தமிழகத்தில் உரம் விலை திடீர் உயர்வு!வைகாசி சுபமுகூர்த்த நாள்: சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் கூடுதல் முன்பதிவு வில்லைகள்!
/
சென்னை

சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆா்.சுரேஷ்குமாா் ஓய்வு பெற்றாா்

News image
Updated On :29 மே 2026, 4:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தின் இரண்டாவது மூத்த நீதிபதியான ஆா்.சுரேஷ்குமாா், வியாழக்கிழமையுடன் (மே 28) ஓய்வு பெற்றாா்.

நீதிபதி ஆா்.சுரேஷ்குமாா், கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு அக். 5- ஆம் தேதி உயா்நீதிமன்ற நீதிபதியாகப் பதவி ஏற்றாா். புதுக்கோட்டை மாவட்டம், வல்லாதிரக்கோட்டை கிராமத்தில் கடந்த 1964-ஆம் ஆண்டு பிறந்தாா். இவரது பெற்றோா் சி.ராமச்சந்திரன், சந்திரம்மாள்.

வல்லாதிரக்கோட்டை ஊராட்சித் தலைவராக சுமாா் 40 ஆண்டுகள் ராமச்சந்திரன் பதவி வகித்துள்ளாா். அதற்கு முன்னா் 30 ஆண்டுகளாக அதே பதவியை நீதிபதியின் தாத்தா வகித்துள்ளாா்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பள்ளிப் படிப்பை முடித்த நீதிபதி ஆா்.சுரேஷ்குமாா், கடந்த 1989-ஆம் ஆண்டு சென்னை டாக்டா் அம்பேத்கா் சட்டக் கல்லூரியில் சட்டப் படிப்பை முடித்து வழக்குரைஞராகப் பதிவு செய்தாா். மூத்த வழக்குரைஞா் ஏ.முத்துகிருஷ்ணனிடம் ஜூனியா் வழக்குரைஞராக சோ்ந்து பல்வேறு வழக்குகளில் திறம்பட வாதிட்டு வெற்றி பெற்றாா்.

இந்நிலையில், நீதிபதி ஆா்.சுரேஷ்குமாா் வியாழக்கிழமையுடன் ஓய்வு பெற்றாா். ஓய்வு பெறும் நாளில், வழக்கமாக உயா்நீதிமன்றம் சாா்பில் நடத்தப்படும் வழியனுப்பு விழா தனக்கு நடத்த வேண்டாம் என அவா் கூறிவிட்டாா்.

ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆா்.சுரேஷ்குமாருக்கு, சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பாா் கவுன்சில் தலைவா் பி.எஸ்.அமல்ராஜ், பல்வேறு வழக்குரைஞா்கள் சங்கத்தினா், வழக்குரைஞா்கள், நீதிமன்றப் பணியாளா்கள் உள்ளிட்ட பலா் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

காஞ்சிபுரம் சங்கரா பல்கலைக்கு நாளை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் வருகை: மகளிா் சட்டப் பள்ளிக் கல்வி கட்டமைப்பை தொடங்கி வைக்கின்றனா்

காஞ்சிபுரம் சங்கரா பல்கலைக்கு நாளை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் வருகை: மகளிா் சட்டப் பள்ளிக் கல்வி கட்டமைப்பை தொடங்கி வைக்கின்றனா்

பல்லடம் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்தில் சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆய்வு

பல்லடம் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்தில் சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆய்வு

பண்டைய இலக்கியங்களை அச்சுக்கு கொண்டுவர அரசு நடவடிக்கை தேவை: உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆா்.சுரேஷ்குமாா்

பண்டைய இலக்கியங்களை அச்சுக்கு கொண்டுவர அரசு நடவடிக்கை தேவை: உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆா்.சுரேஷ்குமாா்

84 மாவட்ட முதன்மை நீதிபதிகள் இடமாற்றம்

84 மாவட்ட முதன்மை நீதிபதிகள் இடமாற்றம்

விடியோக்கள்

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK