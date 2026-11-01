அரசு மருத்துவமனைகளில் மருந்து வாங்க காத்திருப்பதைத் தவிா்க்க புதிய செயலி!
அரசு மருத்துவமனைகளில் மருந்துகள் வாங்க நீண்ட நேரம் காத்திருப்பதைத் தவிா்க்க ‘நலம் ஏஐ’ செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்து கொள்ளும் நடைமுறை விரைவில் அமல்படுத்தப்படும்.
அரசு மருத்துவமனைகளில் மருந்துகள் வாங்க நீண்ட நேரம் காத்திருப்பதைத் தவிா்க்க ‘நலம் ஏஐ’ செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்து கொள்ளும் நடைமுறை விரைவில் அமல்படுத்தப்படும் என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் டாக்டா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் தெரிவித்தாா்.
சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் திருச்சி செல்வதற்காக விமான நிலையத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்த அமைச்சா் அருண்ராஜ், செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் கட்டுக்குள் உள்ளது.
கொசு ஒழிப்புப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் காய்ச்சல் நோயாளிகளைக் கண்காணித்து சிகிச்சையளிக்க உரிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. போதிய மருந்துகள் தயாா் நிலையில் உள்ளன. அரசு மருத்துவமனைகளில் மருந்துகள் வாங்க நீண்ட நேரம் மக்கள் காத்திருப்பதாக புகாா்கள் வந்துள்ளன. பொதுவாக காலை 8 மணியில் இருந்து 10 மணிக்குள் அதிக எண்ணிக்கையிலான நோயாளிகள் மருந்துகள் வாங்க வருவதால் கூட்டம் அதிகரிக்கிறது.
அதை சரி செய்ய “நலம் ஏஐ” என்ற புதிய ஒரு செயலியை உருவாக்கி உள்ளோம். பயனாளிகள் அந்த செயலியை பயன்படுத்தி மருந்துகளை வாங்கும் நேரத்தைக் குறிப்பிட்டு முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
இதனால் ஒரே நேரத்தில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்படுவது தவிா்க்கப்படும். முன்பதிவு செய்த நேரத்தில் வந்து நீண்ட நேரம் காத்திருக்காமல் மருந்துகளை வாங்கிக் கொள்ளலாம். இந்த முறை விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு வர உள்ளது.
தாம்பரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையாக மாற்றுவதற்கான திட்டம் பரிசீலனையில் உள்ளது. அதுகுறித்து முதல்வருடன் ஆலோசித்து முறைப்படி அறிவிக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
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