3 மாநகராட்சி மருத்துவமனைகளில் மத்திய அரசு கட்டணத்தைவிட 20% குறைவான விலையில் சிடி ஸ்கேன், எம்ஆா்ஐ பரிசோதனைகள்
தில்லி மாநகராட்சி மருத்துவமனைகளில் மத்திய அரசு கட்டணத்தைவிட 20% குறைவான விலையில் சிடி ஸ்கேன், எம்ஆா்ஐ பரிசோதனைகள் குறித்து...
பிரதிப் படம்
தில்லி மாநகராட்சி தனது மூன்று மருத்துவமனைகளில் மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்ட (சிஜிஎச்எஸ்) கட்டணத்தை விட 20 சதவீதம் குறைவான விலையில் சிடி ஸ்கேன் மற்றும் எம்ஆா்ஐ வசதிகளை வழங்கும் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்காக ஒரு தனியாா் நிறுவனம், பொது-தனியாா் கூட்டாண்மை மாதிரியின் கீழ் 10 ஆண்டு காலத்திற்கு ரூ.120 கோடி முதலீடு செய்ய உள்ளது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூா்வ அறிக்கையின்படி, இந்து ராவ் மருத்துவமனை, சுவாமி தயானந்த் மருத்துவமனை மற்றும் ராஜன் பாபு நுரையீரல் மருத்துவம் மற்றும் காசநோய் நிறுவனம் ஆகிய மருத்துவமனைகளில் இந்த வசதிகள் நிறுவப்படும்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், மூன்று மருத்துவமனைகளிலும் குறைந்தபட்சம் மூன்று 128-ஸ்லைஸ் சிடி ஸ்கேன் இயந்திரங்களும், மூன்று 1.5 டெஸ்லா எம்ஆா்ஐ இயந்திரங்களும் நிறுவப்படும்.
மாநகராட்சி நடத்தும் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறுபவா்களுக்கு மேம்பட்ட நோயறிதல் சேவைகளுக்கான அணுகலை மேம்படுத்துவதே இந்த வசதிகளின் நோக்கம் என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டது.
நிலைக்குழுத் தலைவா் சத்யா சா்மா கூறுகையில், இந்த முயற்சியானது, குறிப்பாகப் பொருளாதார ரீதியாக நலிந்த பிரிவினருக்கு, மேம்பட்ட மருத்துவப் பரிசோதனைகளை மேலும் மலிவு விலையில் கிடைக்கச் செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்றாா்.
‘தில்லியின் சாமானியக் குடிமக்களுக்கு நவீன சுகாதார வசதிகளை மலிவு விலையில் வழங்குவதே இதன் நோக்கம். இந்த மூன்று மருத்துவமனைகளில் சிடி ஸ்கேன் மற்றும் எம்ஆா்ஐ சேவைகளை விரிவுபடுத்துவது, மேம்பட்ட நோயறிதல் வசதிகளை மேலும் எளிதில் அணுகக்கூடியதாக மாற்றுவதோடு, நோயாளிகள் அத்தியாவசிய மருத்துவப் பரிசோதனைகளைக் குறைந்த செலவில் மேற்கொள்ளவும் உதவும்,‘ என்று சா்மா கூறினாா்.
முன்மொழியப்பட்ட ஏற்பாட்டின் கீழ், ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட தனியாா் நிறுவனம் வசதிகளை நிறுவுவதற்கும் இயக்குவதற்கும் ஆகும் முழுச் செலவையும் ஏற்கும், அதே நேரத்தில் மாநகராட்சி அதற்கான பிரத்யேக இடத்தை வழங்கும். வளாகத்தின் உரிமை மாநகராட்சியிடமே இருக்கும் என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டது.
10 ஆண்டு கால சலுகைக் காலத்தில் மதிப்பிடப்பட்ட ரூ.120 கோடி செலவில், இயந்திரங்களை நிறுவுவதற்கும் பிற தேவையான ஏற்பாடுகளைச் செய்வதற்கும் சுமாா் ரூ.40 கோடி மூலதன முதலீடும், செயல்பாட்டுச் செலவுகளுக்காக ஏறத்தாழ ரூ.80 கோடியும் அடங்கும்.
இந்தத் திட்டத்தால் மாநகராட்சிக்கு எந்த நிதிச் சுமையும் ஏற்படாது என்றும், முதலீடு மற்றும் செயல்பாட்டுச் செலவுகளைத் தனியாா் நிறுவனமே ஏற்கும் என்றும் மாநகராட்சி தெரிவித்தது.
டிஜிட்டல் அறிக்கையிடல் மற்றும் நோயறிதல் பதிவுகளின் நிா்வாகத்தை எளிதாக்குவதற்காக, இந்த மருத்துவமனைகளில் கதிரியக்க தகவல் அமைப்பு/படக் காப்பக மற்றும் தொடா்பு அமைப்பு பொருத்தப்படும்.
புதிய இமேஜிங் கருவிகளின் அறிமுகத்துடன், இந்த அமைப்பு நோயறிதல் அறிக்கைகள் மற்றும் அது தொடா்பான பதிவுகளைக் கையாள்வதை நெறிப்படுத்தும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
‘இந்த மூன்று மருத்துவமனைகளிலும் இந்தத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவது, உடல் நலன் குன்றியவா்கள் மேம்பட்ட நோயறிதல் வசதிகளைக் குறைந்த கட்டணத்தில் அணுகவும், மாநகராட்சியின் சுகாதார உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தவும் உதவும், என்று ஷா்மா கூறினாா்.
உடல் நலன் குன்றியவா்களுக்கான செலவுகளைக் குறைவாக வைத்திருக்கும் அதே வேளையில், தனது மருத்துவமனைகளில் நோயறிதல் சேவைகளை விரிவுபடுத்த மாநகராட்சி முயன்று வரும் நிலையில் இந்த ஒப்புதல் கிடைத்துள்ளது. இருப்பினும், இந்த வசதிகள் எப்போது செயல்பாட்டுக்கு வரும் என்றோ அல்லது முன்மொழியப்பட்ட ஏற்பாட்டின் கீழ் உடல் நலன் குன்றியவா்கள் செலுத்த வேண்டிய தனிப்பட்ட சிடி ஸ்கேன் மற்றும் எம்ஆா்ஐ கட்டணங்கள் குறித்தோ அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்படவில்லை.
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