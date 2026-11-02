The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
2014, 2019 தேர்தல் வெற்றியின்போது எஸ்.ஐ.ஆர். இருந்ததா? ராகுலுக்கு அமித் ஷா கேள்வி8 விரைவு ரயில்கள் அதிவிரைவு ரயில்களாக மாற்றம்!கூட்டுறவுத் துறை ஊழியர்களுக்கு 20% வரை தீபாவளி போனஸ்!தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து பணியாளர்களுக்கு போனஸ்!இளைஞர்களைக் கவரும் ரூ.111 ரீசார்ஜ் பிளான்! ஜியோவில் அறிமுகம்முடி வெட்டாத மாணவர்களுக்கு மொட்டை அடியுங்கள்! ஆசிரியர்களுக்கு அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி அறிவுறுத்தல்!சிறைகளில் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த உயர்நிலைக் குழு: முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!

சுகாதாரத் தேவை, தொழில்நுட்ப வளா்ச்சிக்கேற்ப மருத்துவக் கல்வி மேம்படுத்தப்பட வேண்டும்: அபிஜாத் சந்திரகாந்த் ஷேக்

நாட்டின் சுகாதாரத் தேவை, தொழில் நுட்ப வளா்ச்சிக்கேற்ப மருத்துவக்கல்வி தொடா்ந்து மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் என மத்திய அரசின் தேசிய மருத்துவ ஆணையம் தலைவா் அபிஜாத் சந்திரகாந்த் ஷேக் வலியுறுத்தினாா்.

Chairperson of NMC Dr Abhijat Chandrakant Sheth

அபிஜாத் சந்திரகாந்த் ஷேக் - கோப்புப் படம்

Updated On :

நாட்டின் சுகாதாரத் தேவை, தொழில் நுட்ப வளா்ச்சிக்கேற்ப மருத்துவக்கல்வி தொடா்ந்து மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் என மத்திய அரசின் தேசிய மருத்துவ ஆணையம் தலைவா் அபிஜாத் சந்திரகாந்த் ஷேக் வலியுறுத்தினாா்.

சேலையூா் பாரத் உயா் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தில் திங்கள் கிழமை நடைபெற்ற 44-ஆவது பட்டமளிப்பு விழாவில் அவா் பேசியதாவது: நாட்டில் மருத்துவத் துறை வியக்கத்தக்க வளா்ச்சி பெற்றுள்ளது. பாரம்பரிய உடல்சாா்ந்த மருத்துவத்துடன், கூடுதலாக செயற்கை நுண்ணறிவு, துல்லிய மருத்துவம், எண்ம சுகாதாரம், தரவு சாா்ந்த ஆராய்ச்சி நடவடிக்கை, மற்றும் ரோபாட்டிக்ஸ் உள்ளிட்ட பல நவீன தொழில்நுட்ப வளா்ச்சியும் மருத்துவச்சேவைக்கு உறுதுணையாகத் திகழ்ந்து வருகிறது.

மருத்துவப் பட்டம் பெறும் இளம் மருத்துவா்கள் நோயாளிகளிடம் கனிவு, பொறுமையோடு அவா்கள் கூறுவதைக் கேட்க வேண்டும். மருத்துவ அறிவாற்றல் மூலம், சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் நீங்கள், மருத்துவத் தொழில்நுட்ப சாதனங்களை மட்டும் நம்பாமல், மருத்துவரீதியான கணிப்பு மற்றும் தொழில்முறை திறமை ஆகியவற்றுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும்.

புதிய சவால்களை எதிா்கொண்டு வாழ்நாள் முழுவதும் தொடா்ந்து கற்கும் திறன்மிகுந்த மருத்துவா்களாகத் தொடா்ந்து உங்களை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா் அவா். இதில் 5,278 பேருக்கு பட்டம் வழங்கப்பட்டது.

நிகழ்வில், பாரத் பல்கலைக்கழக நிறுவனத் தலைவா் எஸ். ஜெகத்ரட்சகன், வேந்தா் பேராசிரியா் டாக்டா். முகமது ரேலா, இணை வேந்தா் டாக்டா் ஜெ.ஸ்ரீ நிஷா, ஸ்ரீ பாலாஜி கல்வி நிறுவனங்களின் நிா்வாக இயக்குநா் என். இளமாறன்,

தலைவா் இ. ஸ்ரீ ரித்விகா, பாரத் பல்கலைக்கழகத் தலைவா் ஜெ. சந்தீப் ஆனந்த், பாரத் கல்வி நிறுவனங்களின் நிா்வாக இயக்குநா் ஸ்வேதா சந்தீப் ஆனந்த், தலைவா் ஜெ.எல். ஸ்ரீ ரக்சிகா, பதிவாளா் எஸ். பூமிநாதன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பாதுகாப்பான உணவு - ஆடம்பரமல்ல!

பாதுகாப்பான உணவு - ஆடம்பரமல்ல!

மனிதநேயத்துடன் கூடிய மருத்துவ சேவையே தேவை: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா்

மனிதநேயத்துடன் கூடிய மருத்துவ சேவையே தேவை: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா்

மழைக்காலம்! என்ன செய்ய வேண்டும்?

மழைக்காலம்! என்ன செய்ய வேண்டும்?

ஐஐடி கல்வி நிறுவனங்களில் பாகுபாடற்ற நிலை தேவை: மாணிக்கம் தாகூா்

ஐஐடி கல்வி நிறுவனங்களில் பாகுபாடற்ற நிலை தேவை: மாணிக்கம் தாகூா்

விடியோக்கள்

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK