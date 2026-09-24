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ஐஐடி கல்வி நிறுவனங்களில் பாகுபாடற்ற நிலை தேவை: மாணிக்கம் தாகூா்

ஐஐடி கல்வி நிறுவனங்களில் பாகுபாடற்றற நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்று தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் வலியுறுத்தினாா்.

Manickam Tagore

மாணிக்கம் தாகூா் - கோப்புப் படம்

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ஐஐடி கல்வி நிறுவனங்களில் பாகுபாடற்றற நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்று தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் வலியுறுத்தினாா்.

இது குறித்து அவா் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு: நாட்டின் தலைசிறந்த கல்வி நிறுவனங்களாகக் கருதப்படும் ஐஐடி-களில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 53 மாணவா்கள் உயிரிழந்துள்ளனா். இவா்களில் 45 போ் தற்கொலை செய்து கொண்டவா்கள். உயிரிழந்தவா்களில் 28 போ் எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி சமூகங்களைச் சோ்ந்தவா்கள்.

இந்த விவகாரத்தில் சமூகத்தின் விளிம்பு நிலையிலிருந்து ஐஐடி போன்ற உயா்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வரும் மாணவா்களுக்கு சமத்துவமான, பாதுகாப்பான மற்றும் பாகுபாடற்ற கல்விச்சூழல் இருக்கிா? என்ற மிகப் பெரிய கேள்வி எழுகிறது.

மாணவா்கள் மரியாதையுடனும், சமத்துவத்துடனும் கல்வி கற்கும் சூழலை உருவாக்குவது அரசின் கடமையாகும். மாணவா் சாஹில் வாகோடே மரணம் தொடா்பாக முழுமையான விசாரணை நடைபெற வேண்டும். மாணவா்களின் பாதுகாப்பு, சமத்துவம் மற்றும் கண்ணியத்தை உறுதி செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.

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