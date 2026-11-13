The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
இரண்டாவது முறையாக ஐசிசியின் சிறந்த வீராங்கனைக்கான விருதை வென்ற தீப்தி சர்மா! மணிப்பூரில் கார்கள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு: 2 பெண்கள் உள்பட 4 பேர் பலி! வரலாற்று உச்சத்தைத் தொட்ட பேடிஎம் பங்குகள்! உதகை மலை ரயில் சேவை மேலும் 5 நாள்கள் ரத்து அசாமில் மினி பேருந்து - லாரி நேருக்கு நேர் மோதல்: 23 பேர் பலி; 20 பேர் காயம் மீனவர்கள் பாதுகாப்பு குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் மாதாந்திர தொகுப்பூதியம் ரூ.5,000 உயர்வு: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு

விலைவாசி உயா்வால் ஏழைகள் பாதிப்பு: அன்புமணி

தமிழகத்தில் விலைவாசி உயா்வால் ஏழைகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா் என பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தாா்.

அன்புமணி

Updated On :

தமிழகத்தில் விலைவாசி உயா்வால் ஏழைகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா் என பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:

தமிழகத்தில் கடந்த அக்டோபரில் 7.29 சதவீதம் பணவீக்கம் அதிகரித்திருப்பதாக மத்திய அரசின் புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலை உயா்வால் ஏழைகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா். நாட்டில் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு பணவீக்கம் அதிகரித்துள்ளது. அதனால் உணவுப் பொருள்கள், எரிவாயு பொருள்களின் விலை உயா்ந்துள்ளன. ஆனால், பிற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் தமிழகத்தில் அரிசி உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலைகள் சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு உயா்ந்துள்ளன. அரசுத் தரப்பில் இதற்கு ஆக்கபூா்வமான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவில்லை.

நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் குறைந்த விலைக்கு வெங்காயம் வழங்கும் திட்டம் தோல்வியடைந்துவிட்டது. குறைந்த விலையில் ரூ.30 சன்னரக அரிசி வழங்கும் திட்டமும் மக்களிடையே வரவேற்பைப் பெறவில்லை. தமிழகத்தில் தனிநபா் வருவாய் குறைந்து வருகிறது. அத்தியாவசியப் பொருள்களை மானிய விலையில் வழங்க அரசு முன்வரவேண்டும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

‘அத்தியாவசியப் பொருள்கள் விலை தேசிய சராசரியைவிட தமிழகத்தில் அதிகம்’ - முன்னாள் அமைச்சா் அர. சக்கரபாணி

‘அத்தியாவசியப் பொருள்கள் விலை தேசிய சராசரியைவிட தமிழகத்தில் அதிகம்’ - முன்னாள் அமைச்சா் அர. சக்கரபாணி

இந்திய பொருளாதாரம் நிலை குலைந்துள்ளது: டி.ராஜா

இந்திய பொருளாதாரம் நிலை குலைந்துள்ளது: டி.ராஜா

அமேஸான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல்! தமிழகத்தில் அன்றாட அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விற்பனை 100% அதிகரிப்பு

அமேஸான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல்! தமிழகத்தில் அன்றாட அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விற்பனை 100% அதிகரிப்பு

விடியோக்கள்

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்

Fanbase கொண்டவர்களால் போட்டி பாதிக்கப்படுகிறதா?: பிக் பாஸ் அஸ்மிதா!

Fanbase கொண்டவர்களால் போட்டி பாதிக்கப்படுகிறதா?: பிக் பாஸ் அஸ்மிதா!