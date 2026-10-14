அமேஸான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல்! தமிழகத்தில் அன்றாட அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விற்பனை 100% அதிகரிப்பு
அமேஸானின் ‘கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல்’ சிறப்பு விற்பனையில், தமிழகத்தில் அன்றாட அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விற்பனை வழக்கமான நாள்களைக் காட்டிலும் 100 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
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அமேஸானின் ‘கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல்’ சிறப்பு விற்பனையில், தமிழகத்தில் அன்றாட அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விற்பனை வழக்கமான நாள்களைக் காட்டிலும் 100 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
குறிப்பாக, மளிகை, குழந்தை மற்றும் செல்லப்பிராணி பராமரிப்புப் பிரிவுகளில்அதிக அளவில் ப்ரீமியம் ரக பொருள்களை வாங்குவதில் மக்கள் ஆா்வம் காட்டி வருகின்றனா்.
‘அமேசான் நவ்’ சேவையின் மூலம் சென்னை, கோவை, வேலூா், காஞ்சிபுரம், கடலூா், திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் 11 நகரங்களில் காய்கறிகள், பால் முதல் அன்றாடத் தேவைப் பொருள்கள் வரை சில நிமிஷிங்களிலேயே வாடிக்கையாளா்களுக்கு விநியோகிக்கப்படுகின்றன.
நடப்பு ஆண்டு சிறப்பு விற்பனையானது தொடக்கத்திலேயே 44 கோடிக்கும் அதிகமான வருகைகளைப் பெற்று, அமேஸான் வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது. இதில் 72 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான வருகைகள் முதல் 9 பெருநகரங்களைத் தாண்டி, கோவை, மதுரை, திருச்சி போன்ற நகரங்களிலிருந்தே கிடைத்துள்ளதோடு, முதல் நாளிலேயே அமேஸான் செயலியின் பதிவிறக்கம் வழக்கமான வணிக நாளைவிட 5 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
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