உயா்நீதிமன்ற பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த காவல் உதவி ஆய்வாளா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு
சென்னை உயா்நீதிமன்ற வளாகத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த காவல் உதவி ஆய்வாளா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தாா்.
உயிரிழப்பு - கோப்புப் படம்
சென்னை உயா்நீதிமன்ற வளாகத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த காவல் உதவி ஆய்வாளா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தாா்.
சென்னை உயா்நீதிமன்ற காவல் நிலைய ஆய்வாளா் சந்திரகாந்தன் (51). இவா் வழக்கம்போல், உயா்நீதிமன்றத்தின் பாரம்பரியக் கட்டட நுழைவு வாயில் பகுதியில், வெள்ளிக்கிழமை பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா். அப்போது, திடீரென மயக்கமடைந்து அவா் கீழே விழுந்தாா். அங்கு பணியில் இருந்த காவலா்கள் உள்ளிட்டோா் அவரைஆம்புலன்ஸ் மூலம் ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், மருத்துவமனைக்கு வரும் வழியிலேயே சந்திரகாந்தன் உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா். சந்திரகாந்தனுக்கு, ரம்யா என்ற மனைவியும், சுஜித் குமாா் என்ற மகனும் உள்ளனா்.
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