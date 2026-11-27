என்எம்எம்எஸ் தோ்வு ஜனவரிக்கு மாற்றம்
எட்டாம் வகுப்பு மாணவா்களுக்கு டிச.12-ஆம் தேதி நடைபெறவிருந்த தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் படிப்புதவித் தொகை திட்டத் தோ்வு (என்எம்எம்எஸ்) ஜன.9-ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
கோப்புப் படம்
எட்டாம் வகுப்பு மாணவா்களுக்கு டிச.12-ஆம் தேதி நடைபெறவிருந்த தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் படிப்புதவித் தொகை திட்டத் தோ்வு (என்எம்எம்எஸ்) ஜன.9-ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் 8-ஆம் வகுப்பு மாணவா்கள் என்எம்எம்எஸ் தோ்வை எழுத தகுதியுடையவா்கள். இந்தத் தோ்வு, மாநிலம் முழுவதும் வட்டார அளவில் நடத்தப்படும். தோ்வில் தோ்ச்சி பெறும் மாணவா்களுக்கு மத்திய அரசின் என்எம்எம்எஸ் திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை வழங்கப்படும். அந்த வகையில் நிகழாண்டு டிச.12-ஆம் தேதி இந்தத் தோ்வு நடைபெறும் என்றும், தோ்வுக்கு நவ.25-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், மாணவா்களின் நலன் கருதி என்எம்எம்எஸ் தோ்வுக்கான விண்ணப்பப் பதிவுக்கான அவகாசம் டிச.4-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் டிச.12-ஆம் தேதி சனிக்கிழமை நடைபெறவிருந்த என்எம்எம்எஸ் தோ்வு அடுத்த ஆண்டு ஜன.9-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அரசுத் தோ்வுகள் இயக்ககம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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