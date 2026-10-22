ஊரகத் திறனாய்வுத் தோ்வு: விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி

ஊரகத் திறனாய்வுத் தோ்வு: விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி
தமிழக ஊரகப் பகுதிகளில் 9-ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவா்களுக்கு உதவித் தொகை வழங்குவதற்கான தமிழ்நாடு ஊரகத் திறனாய்வுத் தோ்வு (டிரஸ்ட்) நவ. 21-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
கோப்புப் படம்
தமிழக ஊரகப் பகுதிகளில் 9-ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவா்களுக்கு உதவித் தொகை வழங்குவதற்கான தமிழ்நாடு ஊரகத் திறனாய்வுத் தோ்வு (டிரஸ்ட்) நவ. 21-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், இந்தத் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிக்க வெள்ளிக்கிழமை (அக். 23) கடைசி நாள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக ஊரகப் பகுதிகளில் 9-ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவா்களுக்கு அரசுத் தோ்வுகள் இயக்ககத்தின் சாா்பில் தமிழ்நாடு ஊரகத் திறனாய்வுத் தோ்வு கடந்த 1991-ஆம் ஆண்டு முதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், நிகழ் கல்வியாண்டுக்கான தோ்வு நவ.21-ஆம் தேதி சனிக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது. இந்தத் தோ்வில் தோ்வு செய்யப்படும் மாணவா்களுக்கு (ஒவ்வொரு கல்வி மாவட்டத்திலும் 50 மாணவா்கள், 50 மாணவிகள்) ஆண்டுக்கு ரூ.1,000 வீதம் 4 ஆண்டுகளுக்கு உதவித் தொகை வழங்கப்படும்.
இந்தத் தோ்வுக்கு சென்னை தவிா்த்து ஊரகப் பகுதியில் கிராம ஊராட்சி மற்றும் ‘டவுன்ஷிப்’ பகுதிகளில் உள்ள அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற பள்ளிகளில் நிகழ் கல்வியாண்டில் 9-ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவா்கள் தலைமை ஆசிரியா்கள் மூலம் அக்.13-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து இந்த அவகாசம் அக்.15, 21 என இருமுறை நீட்டிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில் மாணவா்கள், ஆசிரியா்களின் கோரிக்கையை ஏற்று ஊரகத் திறனாய்வுத் தோ்வுக்கு இணையதளத்தில் விண்ணப்பிப்பதற்கான அவகாசம் வெள்ளிக்கிழமை (அக்.23) நீட்டிக்கப்படுவதாக அரசுத் தோ்வுத் துறை இயக்குநா் கே.சசிகலா தெரிவித்துள்ளாா்.
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