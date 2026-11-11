The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
துயரமான ஆட்சி; கும்பகர்ண தூக்கத்தில் அரசு! எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம்!தவெக எம்எல்ஏக்கள் 3 நாள்கள் தனியார் விடுதியில் தங்க ஏற்பாடு?என்ன, நீதா அம்பானி குடிக்கும் தண்ணீர் பாட்டில் விலை ரூ.50 லட்சமா? உண்மை என்ன?ஆண் பல முறை திருமணம் செய்யலாம்! ஆனால்... பவன் கல்யாண் குறித்து ரேணு தேசாய்கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் பாவம்! மாணிக்கம் தாகூர்இரண்டு முறை புற்றுநோய் பாதிப்பு... முதன்முறையாக மனம் திறந்தார் சோனியா! சுயசரிதை புத்தகத்தில்சென்னையில் நேற்று மட்டும் 147 ரெளடிகள் கைது!ஐபிஎல் டிரேடிங்! பஞ்சாப் கிங்ஸில் இணைந்தார் ஹார்திக் பாண்டியா! மும்பையில் அர்ஷ்தீப்!மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம்! நாளை (நவ. 12) இரவுக்குள் கரை திரும்ப அறிவுறுத்தல்!இன்று தவெக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்: முதல்வர் விஜய் பங்கேற்கிறார்!2024-ஆம் ஆண்டு குரூப்-4 தோ்வு: வனக்காவலா் பதவிக்கு சான்றிதழ் சரிபாா்ப்பு பட்டியல் வெளியீடு!டாஸ்மாக் ஊழியா்களுக்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பணியிட மாற்றம்!பிரதமர் பதவிக்கு மன்மோகன் சிங்கை தேர்ந்தெடுத்தது ஏன்?: சுயசரிதையில் சோனியா தகவல்!உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் மின் கட்டண நிலுவை ரூ.548 கோடி: உடனடியாக வசூலிக்க மின்வாரியம் நடவடிக்கை!தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் புயல் சின்னம் உருவாக வாய்ப்புஅகல்விளக்கு பதிப்பகத்தின் வங்கிக் கணக்கை முடக்க உத்தரவு6,574 பணியிடங்கள்: குரூப் 4 தோ்வு விண்ணப்பங்களில் திருத்தம் செய்ய இன்று கடைசி!

ஜேஇஇ 2027 முதல்நிலைத் தேர்வு! 6 லட்சம் பேர் பதிவு! விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்?

ஜேஇஇ 2027 முதன்மைத் தேர்வுக்கு 6 லட்சம் பேர் பதிவு செய்துள்ளனர்.

ஜேஇஇ முதன்மைத் தேர்வு - கோப்புப்படம் - ANI

Updated On :

நாடு முழுவதுமுள்ள ஐஐடி, ஐஐஎஸ்சி போன்ற மத்திய உயா்கல்வி நிறுவனங்களில் இளநிலை படிப்புகளில் சேர நடத்தப்படும் ஒருங்கிணைந்த நுழைவுத்தோ்வுக்கு (ஜேஇஇ) இதுவரை சுமார் 6 லட்சம் மாணவர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர். இதற்கான கடைசி தேதி நவம்பர் 22.

இந்தத் தேர்வு ஜேஇஇ முதல்நிலைத் தோ்வு, பிரதான தோ்வு என இருகட்டமாக நடத்தப்படும்.

முதல்நிலைத் தோ்வு ஜனவரி, ஏப்ரல் மாதங்களில் நடத்தி முடிக்கப்படும். இதில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கான ஜேஇஇ பிரதான தோ்வு மே மாதம் நடத்தப்படும்.

பொறியியல் பட்டப்படிப்புகளுக்கான ஜேஇஇ முதன்மை நுழைவுத் தோ்வு 2027, ஜனவரி 22-24 மற்றும் ஜனவரி 28-30 வரை நடைபெறவுள்ளது. ஏதேனும் எதிா்பாரா சூழலால் ஜேஇஇ முதன்மைத் தோ்வில் இடையூறுகள் ஏற்பட்டால் மாற்றுத் தேதியாக ஜனவரி 31-அறிவிக்கப்படுகிறது.

இதற்கு விண்ணப்பங்கள் அக். 24ஆம் தேதி தொடங்கியது. நவ. 22ஆம் தேதி நள்ளிரவு வரை விண்ணப்பிக்கலாம். நவ. 23 - 26ஆம் தேதி வரை கூடுதலாக அபராதத் தொகை ரூ.500 செலுத்தியும் விண்ணப்பிக்க முடியும். விண்ணப்பங்களில் திருத்தங்கள் செய்ய 27 - 29ஆம் தேதி வரை வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.

இதுவரை சுமார் 6 லட்சம் பேர் இந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர்.

Summary

JEE 2027 Preliminary Examination! 6 Lakh Candidates Registered! What Is the Last Date to Apply?

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இரண்டாம் நிலைக் காவலர் பணிக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு!

இரண்டாம் நிலைக் காவலர் பணிக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு!

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-2, 2ஏ: இவ்வளவு பேர் தேர்வெழுத வரவில்லையா?

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-2, 2ஏ: இவ்வளவு பேர் தேர்வெழுத வரவில்லையா?

ஜேஇஇ முதன்மைத் தேர்வு 2027! முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வெளியிட்ட தேர்வு முகமை

ஜேஇஇ முதன்மைத் தேர்வு 2027! முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வெளியிட்ட தேர்வு முகமை

ஜேஇஇ தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்போர் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டியவை!

ஜேஇஇ தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்போர் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டியவை!

விடியோக்கள்

அப்பா குட்டி டிரைலர்!

அப்பா குட்டி டிரைலர்!

கந்த சஷ்டி: முருகன் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்!

கந்த சஷ்டி: முருகன் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்!