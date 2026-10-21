ஜேஇஇ தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்போர் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டியவை!
ஜேஇஇ தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்..
ஜேஇஇ தேர்வு - IANS
வரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மற்றும் மே மாதத்தில் நடைபெறவிருக்கும் ஜேஇஇ தேர்வு தேதிகள் எப்போது வேண்டுமானாலும் வெளியிடப்படலாம்.
எனவே, ஜேஇஇ முக்கிய தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள், ஐந்து முக்கிய ஆவணங்களை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம்.
முதலில், பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியல்.
இரண்டாவது, ஆதார் அட்டை. இதில் இருக்கும் பெயர், பிறந்த தேதி உள்ளிட்ட விவரங்கள் பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழுடன் மிகச் சரியாக ஒத்துப்போக வேண்டும்.
ஏதேனும் மாற்றங்கள் இருந்தால் உடனடியாக விண்ணப்பித்து திருத்தங்களை மேற்கொண்டு புதிய ஆதார் கார்டை தயாராக வைத்துக் கொள்ளவும்.
அடுத்து பாஸ்போர்ட் அளவுள்ள புகைப்படம். இதற்கு பின்னணியில் எந்த நிறமும் இருக்கக் கூடாது. வெள்ளை பின்னணியில் புகைப்படம் எடுத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
புகைப்படம் எடுக்கும்போதே, அதன் சாஃப்ட் காப்பியை கேட்டுக் பெற்றுக் கொண்டு, அதனை 10 - 200 கேபிக்குள் மாற்றி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
ஒரு வெள்ளைத் தாளில் உங்கள் கையெழுத்தை எழுதி அதனை புகைப்படம் எடுத்து சாஃப்ட் காப்பியாக மாற்றி அந்த புகைப்படத்தை 10 - 30 கே.பி.க்குள் வைத்துக் கொள்ளவும்.
மேலும், ஓபிசி, பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினரைச் சேர்ந்தவராகவோ அல்லது மாற்றுத்திறநாளியாக இருந்தாலோ அதற்குரிய சான்றிதழ்களை வாங்கி வைத்துக் கொள்ளவும்.
இவற்றை தயாராக வைத்துக் கொண்டால், ஜேஇஇ விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்வது எளிது.
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