காளான் ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா
ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர், சிறிதளவு எண்ணெய், பாஸ்தாவைச் சேர்த்து ஏழு நிமிடம் வேகவைத்து எடுத்துக் கொள்ளவும்.
தேவையான பொருள்கள்:
பாஸ்தா, காளான் - தலா 100 கிராம்
சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், ஆர்கானோ, வெண்ணெய் - தலா 1மேஜை கரண்டி
பால் - 1 கோப்பை
உப்பு, எண்ணெய் -தேவையான அளவு
செய்முறை:
ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர், சிறிதளவு எண்ணெய், பாஸ்தாவைச் சேர்த்து ஏழு நிமிடம் வேகவைத்து எடுத்துக் கொள்ளவும். காளானை வேகவைத்து எடுத்துக் கொள்ளவும். ஒரு கடாயில் வெண்ணெய், மைதா, உப்பு கலந்து கொதிக்க வைத்து ஒயிட் சாஸ் ரெடி செய்யவும். ஒரு கடாயில் சேர்த்து ஆர்கானோ, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், உப்பு சேர்த்து வேக வைத்த பாஸ்தா, காளான் ஒயிட் சாஸ் சேர்த்து நன்றாகக் கலந்து இறக்கினால் காளான் ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா தயார்.
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