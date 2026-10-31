பாசிப்பருப்பு நெய் உருண்டை
வாணலியை அடுப்பில் வைத்து, அதில் பாசிப்பருப்பைப் போட்டு வறுத்து எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும்.
பாசிப்பருப்பு நெய் உருண்டை
தேவையானவை:
பாசிப்பருப்பு -250 கிராம்
சர்க்கரை- 200 கிராம்
நெய் -100 கிராம்
முந்திரிப் பருப்பு -25 கிராம்
ஏலக்காய்ப் பொடி -ஒரு தேக்கரண்டி
தேங்காய்- ஒரு சிறிய மூடி
சுக்குப் பொடி- ஒரு சிட்டிகை
செய்முறை:
வாணலியை அடுப்பில் வைத்து, அதில் பாசிப்பருப்பைப் போட்டு வறுத்து எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். பாசிப்பருப்பை மாவாகப் பொடி செய்து கொள்ள வேண்டும். சர்க்கரையையும் இதுபோல் மாவாகப் பொடி செய்து கொள்ளவேண்டும்.
வாணலியில் சிறிது நெய் விட்டு, அடுப்பில் வைத்துக் காய்ந்ததும் முந்திரிப் பருப்பை போட்டு தனியாக வறுத்து எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். வாணலியில் சிறிது நெய் விட்டுக் காய்ந்ததும், தேங்காய்த் துருவலைப் போட்டு வறுத்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். மாவாக்கிய பாசிப்பருப்பையும் சர்க்கரையும் ஒன்றாகக் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.
ஏலக்காய்ப் பொடி, சுக்குப் பொடி இரண்டையும் மாவுடன் கலந்து சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். முந்திரிப்பருப்பையும் வறுத்த தேங்காய்த் துருவலையும் ஒன்றாகக் கலந்து, எல்லாவற்றையும் நன்றாகக் கலந்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
வாணலியை அடுப்பில் வைத்து நெய் ஊற்றி சூடாக்க வேண்டும். நெய் காய்ந்தவுடன் ஒவ்வொரு கரண்டியாக மாவில் விட்டு மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் கிளறிக்கொண்டு சூட்டோடு உருண்டைகளாகப் பிடித்துக்கொள்ள வேண்டும்.
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