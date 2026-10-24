தூதுவளைக் கீரை கூட்டு
ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வைத்து தேவையான தண்ணீர் விட்டுக் கொதித்ததும், பாசிப்பருப்பை தண்ணீரில் களைந்து அதில் போட்டு வேக வைக்க வேண்டும்.
தூதுவளைக் கீரை கூட்டு
தேவையானவை:
தூதுவளைக் கீரை- ஒரு கோப்பை
பாசிப்பருப்பு -50 கிராம்
வெங்காயம்- 4
சீரகம் - ஒரு தேக்கரண்டி
தேங்காய்த் துருவல் - ஒரு கரண்டி
உப்பு, நெய் - தேவையான அளவு
செய்முறை:
ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வைத்து தேவையான தண்ணீர் விட்டுக் கொதித்ததும், பாசிப்பருப்பை தண்ணீரில் களைந்து அதில் போட்டு வேக வைக்க வேண்டும். அது போல தூதுவளைக் கீரையை அதன் நரம்பை எடுத்துவிட்டு சிறுதாக நறுக்கி, பாசிப்பருப்பு வெந்து கொண்டு இருப்பதில் போட்டு வேகவிடவேண்டும். வெங்காயத்தைப் பொடியாக நறுக்கி, அதையும் இதில் சேர்த்து நன்றாக வெந்த பிறகு உப்பைப் போட்டுக் கொதிக்க விட வேண்டும்.
வாணலியை அடுப்பில் வைத்து தேவையான நெய் விட்டு சீரகத்தைப் போட்டு தாளித்து தேங்காய்த் துருவலையும் போட்டு சிவக்க வறுத்து தூதுவளைக் கீரை வேகும் கூட்டில் சேர்த்து விடவேண்டும். மீதமுள்ள நெய்யையும் அதில் விட்டு நன்றாகக் கலக்கி கீழே இறக்கி விட வேண்டும்.
தூதுவளைக்கீரை மழைக்காலத்தில் ஏற்படும் சளி, இருமல், கபம், தலையில் நீர் கோர்த்து சைனஸ் தொந்தரவு ஏற்படுவது போன்ற நோய்களைக் குணப்படுத்தும்.
- ஆர்.ஜெயலெட்சுமி
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