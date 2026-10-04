சிவப்பு சோளம் அடை
சிவப்பு சோளம், பருப்பு வகைகளை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணீர் ஊற்றி 3 மணி நேரம் ஊற வைக்கவும். வெங்காயம், கறிவேப்பிலையைப் பொடியாக நறுக்கி வைக்கவும்.
சிவப்பு சோளம் அடை
தேவையான பொருள்கள்:
சிவப்பு சோளம் - அரை கிண்ணம்
துவரம்பருப்பு - கால் கிண்ணம்
உளுந்தம்பருப்பு - 2 தேக்கரண்டி
மிளகாய் வற்றல் - 4
பெரிய வெங்காயம் - 1
சீரகம் - அரை தேக்கரண்டி
பெருங்காயம், கறிவேப்பிலை, உப்பு, நல்லெண்ணெய் - தேவையான அளவு
செய்முறை:
சிவப்பு சோளம், பருப்பு வகைகளை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணீர் ஊற்றி 3 மணி நேரம் ஊற வைக்கவும். வெங்காயம், கறிவேப்பிலையைப் பொடியாக நறுக்கி வைக்கவும். மிக்ஸியில் ஊற வைத்தவற்றை தண்ணீர் வடித்துப் போட்டு மிளகாய் வற்றல், பெருங்காயம், உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைக்கவும். அரைத்த மாவுடன் சீரகம், மஞ்சள் தூள், நறுக்கின வெங்காயம், கறிவேப்பிலைகளைச் சேர்த்து கலக்கவும். கரைத்து வைத்திருக்கும் மாவை மெல்லிய அடைகளாக வார்க்கவும். மேலே எண்ணெய் விட்டு புரட்டி, வெந்ததும் எடுக்கவும்.
நாகஜோதி கிருஷ்ணன்
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