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கடலை மாவு, முந்திரி இணைந்த மைசூர் பாகு

முந்திரிப் பருப்பை நைசாக அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நெய்யை சூடாக்கி வைத்துக் கொள்ளவேண்டும்.

மைசூர் பாகு

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தேவையானவை:

கடலை மாவு -100 கிராம்

முந்திரிப் பருப்பு -50 கிராம்

சர்க்கரை- 150 கிராம்

நெய் -100 கிராம்

செய்முறை:

முந்திரிப் பருப்பை நைசாக அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நெய்யை சூடாக்கி வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். வாணலியை அடுப்பில் வைத்துச் சூடானதும் கடலைமாவை வாசனை போகும்படி லேசாக வறுத்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு கனமான பாத்திரத்தை அடுப்பில் வைத்து, அதில் தேவையான தண்ணீர்விட்டு, சூடானதும் சர்க்கரையைப் போட்டு கரையவிடவேண்டும்.

சர்க்கரை நன்றாகக் கரைந்ததும், முந்திரி விழுதைப் போட்டு நன்றாகக் கிளற வேண்டும். சர்க்கரையும், முந்திரி விழுதும் சேர்ந்து நன்றாகக் கொதிக்கும் பொழுது கடலைமாவை தூவிக் கிளற வேண்டும். பின்பு சிறிது சிறிதாக நெய் விட்டுக் கிளறவேண்டும். மைசூர் பாகு பதம் வந்ததும், நெய் தடவிய தட்டில் கொட்ட வேண்டும். மிகவும் இறுகவிடக்கூடாது. ஓரளவு இறுகியதும் எடுத்தால் தான் மைசூர் பாகு சரியான பதமாக இருக்கும். சிறிது ஆறியவுடன் கத்தியால் சிறுசிறு துண்டுகளாகப் போடவேண்டும்.

ஆர். ஜெயலெட்சுமி

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