ஜேஇஇ முதன்மைத் தேர்வு 2027! முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வெளியிட்ட தேர்வு முகமை
ஜேஇஇ முதன்மைத் தேர்வு 2027 குறித்து முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வெளியிட்ட தேர்வு முகமை
ஜேஇஇ முதன்மைத் தேர்வு - கோப்புப்படம் - ANI
தேசிய தேர்வு முகமை நடத்தும் ஜேஇஇ முதன்மை 2027 முதல் அமர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் தேர்வர்களுக்கு முக்கிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது.
ஜேஇஇ தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள் தங்களின் சொந்த டிஜிட்டல் அடையாளச் சான்றுகளைப் பயன்படுத்துவது, டிஜிலாக்கர் மூலம் மறு-கேஒய்சி (Re-KYC) செயல்முறையை முடிப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது-
மேலும் மாணவர்கள் தங்கள் பெயர் உள்ளிட்ட விவரங்கள் 10-ஆம் வகுப்பு பதிவுகளுடன் பொருந்துகின்றனவா என்பதை உறுதி செய்யவும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, ஜேஇஇ தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, அடையாளத்மைத உறுதி செய்வது உள்ளிட்ட பணிகளை விரைவாக்க டிஜிலாக்கர் வசதியை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்வதுற்கு முன்பு, உங்கள் டிஜி லாக்கரில் கேஒய்சியை மீண்டும் புதுப்பித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
மேலும் மாணவர்கள் தங்கள் பெயர் உள்ளிட்ட விவரங்கள் 10-ஆம் வகுப்பு பதிவுகளுடன் பொருந்துகின்றனவா என்பதை உறுதி செய்யவும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
ஜேஇஇ தேர்வுகு jeemain.nta.nic.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கவும், இதில் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் தகவல்களை மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
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