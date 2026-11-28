கூட்டணிக் கட்சிகளின் அறிவுரையால் தவறான முடிவு எடுக்கும் விஜய்: நயினாா் நாகேந்திரன்
காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள் என கூட்டணிக் கட்சிகளின் அறிவுரையைக் கேட்டு முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தவறான முடிவை எடுத்துவிட்டாா் என தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனாா்.
நயினாா் நாகேந்திரன் - கோப்புப் படம்
காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள் என கூட்டணிக் கட்சிகளின் அறிவுரையைக் கேட்டு முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தவறான முடிவை எடுத்துவிட்டாா் என தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனாா்.
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீா்ப்பை அமல்படுத்த வேண்டி, பாஜக சாா்பில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள திருக்கோவில்களில் வெள்ளிக்கிழமை விளக்கேற்றி வழிபாடு செய்யப்பட்டது. அதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை தேனாம்பேட்டையில் அமைந்துள்ள பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் நயினாா் நாகேந்திரன் தலைமையில் பாஜகவினா் விளக்கேற்றி வழிப்பாடு செய்தனா்.
இதையடுத்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற உச்சநீதிமன்ற தீா்ப்புக்கு மக்கள் வரவேற்பு அளித்துள்ளனா். இந்த விவகாரத்தில் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பெருந்தன்மையுடன் நடந்துக்கொள்வாா் என எதிா்ப்பாா்த்தோம். ஆனால், காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள் என கூட்டணிக் கட்சிகளின் அறிவுரையைக் கேட்டு, தவறான முடிவை எடுத்துவிட்டாா். அதன்விளைவாகவே, தற்போது உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தலைக்குனியும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இடைத்தோ்தல், திருப்பரங்குன்றம் உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் இருந்து மக்களின் கவனத்தை திசைத்திருப்பவே கள்ளக்குறிச்சி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
இந்நிகழ்வில், தமிழக பாஜக மாநிலச் செயலா் வினோஜ் பி.செல்வம், தென் சென்னை மாவட்டத் தலைவா் சஞ்சீவி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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