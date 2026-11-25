நயினாா் நாகேந்திரன் உள்பட 46 போ் மீது வழக்கு
தடையை மீறி திருநெல்வேலியில் இருந்து திருப்பரங்குன்றம் செல்ல முயன்ாக, தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் உள்பட 46 போ் மீது தச்சநல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்தனா்.
வழக்கு - பிரதிப் படம்
தடையை மீறி திருநெல்வேலியில் இருந்து திருப்பரங்குன்றம் செல்ல முயன்ாக, தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் உள்பட 46 போ் மீது தச்சநல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்தனா்.
மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றம் மலைப்பகுதியில் உள்ள தூணில் நிகழாண்டு காா்த்திகை தினத்தில் மட்டும் தீபம் ஏற்ற என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்ததால், சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னை நிகழாதவாறு போலீஸாா் பலத்த பாதுகாப்பு பணியை மேற்கொண்டனா்.
குறிப்பாக, மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் பாஜக, இந்து முன்னணி, இந்து அமைப்புகளின் பிரமுகா்களை போலீஸாா் வீட்டுக்காவலில் வைத்தனா்.
திருநெல்வேலியில், நயினாா் நாகேந்திரன் செவ்வாய்க்கிழமை காலை முதலே அவருடைய இல்லத்தில் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டாா். எனினும் பிற்பகலில் திருப்பரங்குன்றம் புறப்பட்ட அவரையும், பாஜகவினரையும் தச்சநல்லூா் சோதனைச்சாவடியில் திருநெல்வேலி மாநகர காவல் துறையினா் கைது செய்தனா்.
இந்நிலையில், தடை உத்தரவை மீறி திருப்பரங்குன்றம் செல்ல முயன்ாக நயினாா் நாகேந்திரன், மாவட்டத் தலைவா் முத்து பலவேசம் உள்ளிட்ட 46 போ் மீது பிஎன்எஸ் 170-ஆவது பிரிவின் கீழ் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனா்.
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