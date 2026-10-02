The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தில் கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார், அமைச்சர்கள் தர்னா!கர்நாடகத்தில் படிவம் 7-ஐ தவறாக பயன்படுத்தி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கம்!திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு தடை: தேதி குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!காந்தி ஜெயந்தி: மெட்ரோ ரயில் சேவையில் நாளை மாற்றம்!பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி: சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகள் குறைந்தது!மடப்புரம் காவலாளி கொலை வழக்கில் போலீஸார் கைது: தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும்! மும்பையில் நாளை போராட்டத்தைத் தொடங்கும் சிஜேபி!காஸாவில் தொடரும் அவலம்! இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களில் 74,000-க்கும் அதிகமானோர் பலி! நடுவானில் கத்திக்குத்து சம்பவம்! தாக்கப்பட்ட இந்திய விமானியின் நிலை என்ன? - தூதரகம் தகவல்!

கனிமவளத் துறையின் உரிமத்தை போலியாக அச்சிட்டு மோசடி: இருவா் கைது

சென்னையில் கனிமவளத் துறையின் உரிமத்தை போலியாக அச்சிட்டு மோசடி செய்ததாக இருவா் கைது செய்யப்பட்டனா்.

கைது

Published On :

சென்னையில் கனிமவளத் துறையின் உரிமத்தை போலியாக அச்சிட்டு மோசடி செய்ததாக இருவா் கைது செய்யப்பட்டனா்.

திருவள்ளூா் மாவட்டம் புல்லரம்பாக்கம், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் தக்கலை ஆகிய பகுதிகளில் அண்மையில் கனிமவளத் துறையினா் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, கனிமங்களை ஏற்றிச் சென்ற லாரிகளுக்கு அதற்காக வழங்கப்படும் உரிமங்களை ஆய்வு செய்ததில், அவை அனைத்தும் போலியானவை என்பதும், அவை கோடம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியாா் அச்சகத்தில் இருந்து அச்சிடப்பட்டு மோசடி நடைபெறுவதும் தெரிய வந்தது.

இது குறித்து கனிமவளத் துறை சாா்பில் கோடம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்யப்பட்டது. அதன்பேரில், கோடம்பாக்கம் போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில், அந்த அச்சகத்தில் இருந்துதான் போலி கனிமவளத் துறை உரிமங்கள் அச்சிடப்படுவது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா், அந்த அச்சகத்தில் புதன்கிழமை திடீா் சோதனை நடத்தினா்.

சோதனையில் அங்கு போலி உரிமங்கள் அச்சிடுவதற்குப் பயன்படுத்திய கணினி, பிரிண்டா்ஸ் ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்தனா். இதையடுத்து, அங்கு ஊழியா்களாக வேலை செய்து வந்த திருப்பூா் பகுதியைச் சோ்ந்த ரா.மணிகண்டன் (38), பட்டுக்கோட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த ம.விக்னேஷ் (29) ஆகிய இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா். மேலும், வழக்குப் பதிவு செய்து, சிலரைத் தேடி வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கடையநல்லூரில் போக்ஸோவில் இருவா் கைது

கடையநல்லூரில் போக்ஸோவில் இருவா் கைது

வியாபாரி வீட்டில் திருட்டு: இருவா் கைது

வியாபாரி வீட்டில் திருட்டு: இருவா் கைது

காரில் புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தல்: இருவா் கைது

காரில் புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தல்: இருவா் கைது

புதுக்கடை அருகே மது போதையில் ரகளையில் ஈடுபட்ட இருவா் கைது

புதுக்கடை அருகே மது போதையில் ரகளையில் ஈடுபட்ட இருவா் கைது

விடியோக்கள்

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK