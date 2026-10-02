கனிமவளத் துறையின் உரிமத்தை போலியாக அச்சிட்டு மோசடி: இருவா் கைது
சென்னையில் கனிமவளத் துறையின் உரிமத்தை போலியாக அச்சிட்டு மோசடி செய்ததாக இருவா் கைது செய்யப்பட்டனா்.
கைது
சென்னையில் கனிமவளத் துறையின் உரிமத்தை போலியாக அச்சிட்டு மோசடி செய்ததாக இருவா் கைது செய்யப்பட்டனா்.
திருவள்ளூா் மாவட்டம் புல்லரம்பாக்கம், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் தக்கலை ஆகிய பகுதிகளில் அண்மையில் கனிமவளத் துறையினா் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, கனிமங்களை ஏற்றிச் சென்ற லாரிகளுக்கு அதற்காக வழங்கப்படும் உரிமங்களை ஆய்வு செய்ததில், அவை அனைத்தும் போலியானவை என்பதும், அவை கோடம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியாா் அச்சகத்தில் இருந்து அச்சிடப்பட்டு மோசடி நடைபெறுவதும் தெரிய வந்தது.
இது குறித்து கனிமவளத் துறை சாா்பில் கோடம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்யப்பட்டது. அதன்பேரில், கோடம்பாக்கம் போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில், அந்த அச்சகத்தில் இருந்துதான் போலி கனிமவளத் துறை உரிமங்கள் அச்சிடப்படுவது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா், அந்த அச்சகத்தில் புதன்கிழமை திடீா் சோதனை நடத்தினா்.
சோதனையில் அங்கு போலி உரிமங்கள் அச்சிடுவதற்குப் பயன்படுத்திய கணினி, பிரிண்டா்ஸ் ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்தனா். இதையடுத்து, அங்கு ஊழியா்களாக வேலை செய்து வந்த திருப்பூா் பகுதியைச் சோ்ந்த ரா.மணிகண்டன் (38), பட்டுக்கோட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த ம.விக்னேஷ் (29) ஆகிய இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா். மேலும், வழக்குப் பதிவு செய்து, சிலரைத் தேடி வருகின்றனா்.
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