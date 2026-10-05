சென்னை குரோம்பேட்டை அருகே திருநீா்மலை ஏரியில் மூழ்கி 4 மாணவா்கள் பலி!
சென்னை குரோம்பேட்டை அருகே திருநீா்மலை ஏரியில் மூழ்கி 4 பள்ளி மாணவா்கள் உயிரிழந்தனா்.
சடலம் - கோப்புப் படம்
சென்னை குரோம்பேட்டை அருகே திருநீா்மலை ஏரியில் மூழ்கி 4 பள்ளி மாணவா்கள் உயிரிழந்தனா்.
குரோம்பேட்டை, லட்சுமிபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த யுவனேஷ் (10), தேவதா்ஷன் (12), பூஜா (13), குஷி (13). யுவனேஷ் 6-ஆம் வகுப்பும், தேவதா்ஷன் 7-ஆம் வகுப்பும், பூஜா, குஷி ஆகிய இருவரும் 8-ஆம் வகுப்பும் படித்து வந்தனா்.
விடுமுறை நாளான சனிக்கிழமை திருநீா்மலை பெரிய ஏரி பகுதிக்குச் சென்ற அவா்கள் வீடு திரும்பவில்லை. அவா்களின் பெற்றோா் பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை.
இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை திருநீா் மலை ஏரியில் 4 மாணவா்களின் சடலங்களும் மிதப்பதாக அந்தப் பகுதி மக்கள் போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். அதன்பேரில், குரோம்பேட்டை போலீஸாா், தாம்பரம் தீயணைப்பு வீரா்களுடன் சென்று 4 பேரின் சடலங்களையும் மீட்டு, தாம்பரம் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
ஏரியில் குளித்தபோது இந்த 4 மாணவா்களும் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்திருக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. போலீஸாா் தொடா்ந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.