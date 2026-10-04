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ரூ.30 லட்சம் மெத்தம்பெட்டமைன் பறிமுதல்: 3 போ் கைது

சென்னையில் ரூ.30 லட்சம் மதிப்புள்ள மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப் பொருளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, 3 பேரை கைது செய்தனா்.

கைது

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சென்னையில் ரூ.30 லட்சம் மதிப்புள்ள மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப் பொருளை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை பறிமுதல் செய்து, 3 பேரை கைது செய்தனா்.

சென்னை பெரம்பூா், அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப் பொருள் கைமாற்றப்படுவதாக செம்பியம் போலீஸாருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் பேரில், புரசைவாக்கம் வடமலை தெருவில் உள்ள பிரவீண் குமாா் (29) என்பவரின் வீட்டில் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை சோதனை செய்தனா்.

அங்கு ரூ.30 லட்சம் மதிப்பிலான சுமாா் 750 கிராம் மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப் பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, கொளத்தூா் பஜனைக் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்த ஸ்ரீராம் (23) என்பவரைக் கைது செய்தனா்.

இவா்கள் இருவரும் பெங்களூரு சென்று அங்கு ஒரு கிலோ மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப் பொருளை ரூ.8 லட்சத்துக்கு வாங்கி வந்து, அதை 100 கிராம் பாக்கெட்டுக்களாகப் பிரித்து, கல்லூரி மாணவா்கள், கேளிக்கை விடுதிகள் மற்றும் புதுச்சேரியில் விற்பனை செய்து வந்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து இருவா் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்த செம்பியம் போலீஸாா், அவா்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா். இவா்களது கூட்டாளியான எழும்பூரைச் சோ்ந்த முகமது இம்ரான் என்பவரையும் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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