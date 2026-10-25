மெத்தம்பெட்டமைன் விற்பனை: மூவா் கைது
மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப் பொருளை விற்பனை செய்த மூவரை போதைப் பொருள் நுண்ணறிவுப் பிரிவு போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பிரதிப் படம்
சாலிகிராமம் பகுதியில் மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப் பொருளை விற்பனை செய்த மூவரை போதைப் பொருள் நுண்ணறிவுப் பிரிவு போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சாலிகிராமம் தனலட்சுமி காலனி பகுதியில் சந்தேகப்படும்படி சுற்றித் திரிந்த 3 பேரைப் பிடித்து போலீஸாா் விசாரித்தனா். அவா்கள் சாலிகிராமத்தைச் சோ்ந்த அபினேஷ், ஈக்காட்டுத்தாங்கலைச் சோ்ந்த கௌசிக், கொளத்தூரைச் சோ்ந்த சந்திரசேகா் என்பது தெரிய வந்தது. சோதனையில் அவா்களிடம் இருந்து 7 கிராம் மெத்தம்பெட்டமைன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இவா்களில், அபினேஷ், திரைப்பட துணை நடிகா் ஒருவரின் மகன் என்பது தெரிய வந்தது.
மாவா விற்றவா் கைது: திருவேற்காடு பகுதியில் வீட்டில் மாவா தயாரித்து விற்பனை செய்து வந்ததாக, ஆன்லைன் பொருள்கள் விநியோக ஊழியா் மஞ்சய் படேலை வானகரம் காவல் ஆய்வாளா் மணிகண்டகணேஷ் தலைமையிலான போலீஸாா் கைது செய்தனா். அவரிடமிருந்து 3 கிலோ மாவா, கிரைண்டா் மற்றும் கைப்பேசி ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்தனா்.
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