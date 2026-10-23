உயர்ரக போதைப் பொருள்: கூடலூரைச் சோ்ந்த 2 போ் கைது

உயர்ரக போதைப் பொருள்: கூடலூரைச் சோ்ந்த 2 போ் கைது
உயர்ரக போதைப் பொருள் வைத்திருந்ததாக கூடலூரைச் சோ்ந்த 2 பேரை கேரள போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கோப்புப் படம்
உயர்ரக போதைப் பொருள் வைத்திருந்ததாக கூடலூரைச் சோ்ந்த 2 பேரை கேரள போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
தமிழக எல்லையிலுள்ள வயநாடு மாவட்டம், வைத்திரி பகுதியில் போலீஸாா் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, கூடலூா் பகுதியிலிருந்து கேரளத்துக்கு சென்ற சொகுசு காரை சோதனையிட்டபோது, காரில் எம்.டி.எம்.ஏ. எனப்படும் உயர்ரக போதைப்பொருளை மறைத்து வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து காரிலிருந்த பயணித்த கூடலூா் ராஜகோபாலபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த முகமது இசாக் மகன் முகமது நசீப் (37), எருமாடு பகுதியைச் சோ்ந்த ஏந்தீன் ஹாஜியின் மகன் நவுபல் (50) ஆகியோரைக் கைது செய்து, போதைப் பொருள் மற்றும் காரை பறிமுதல் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறன்றனா்.
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