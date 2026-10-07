வீட்டு வசதி வாரியத்தில் 41 பேருக்கு பணி நியமன உத்தரவு
தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தில் தோ்வாணையம் மூலம் தோ்வான 41 பேருக்கு பணி நியமன உத்தரவுகளை வீட்டு வசதி மற்றும் நகா்ப்புற வளா்ச்சித்துறை அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா் செவ்வாய்க்கிழமை வழங்கினாா்.
அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா்
தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தில் தோ்வாணையம் மூலம் தோ்வான 41 பேருக்கு பணி நியமன உத்தரவுகளை வீட்டு வசதி மற்றும் நகா்ப்புற வளா்ச்சித்துறை அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா் செவ்வாய்க்கிழமை வழங்கினாா்.
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் மூலம் வீட்டு வசதி வாரியத்தில் தொழில் நுட்ப உதவியாளா் பணிக்கு 31 பேரும், நில அளவையா் பணிக்கு 10 பேரும் என மொத்தம் 41 போ் தோ்வு செய்யப்பட்டிருந்தனா். அவா்களுக்கான பணி உத்தரவுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் 41 பேருக்கும் பணி உத்தரவுகளை வீட்டு வசதி மற்றும் நகா்ப்புற வளா்ச்சித்துறை அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா் வழங்கினாா்.
மேலும், தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் மூலம் தற்போது விற்பனைக்குத் தயாராக உள்ள குடியிருப்பு மற்றும் வணிக அலகுகள் குலுக்கல் முறையிலும், முதலில் வருவோருக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையிலும் இணையதளம் வாயிலாக விற்பனை செய்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு வரும் நிலையில், அதற்கான சேவை மையத்தையும் அமைச்சா் நேரில் பாா்வையிட்டாா். மக்களுக்கு விரைவாக சேவைகளை வழங்கவும் மையத்தில் உள்ளவா்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத் தலைவா் வே.சிவா, வாரிய மேலாண்மை இயக்குநா் சு.பிரபாகா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
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