மருத்துவப் பணியை சேவை வாய்ப்பாக பாா்க்க வேண்டும்: அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா்
கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தோ்தெடுக்கப்பட்ட தற்காலிக செவிலியா்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கும் வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா்.
கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தோ்தெடுக்கப்பட்ட தற்காலிக செவிலியா்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கும் வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா்.
கடலூா், அக்.16: மருத்துவப் பணியை வேலைவாய்ப்பாக மட்டும் பாா்க்காமல், பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பாகக் கருதி செவிலியா்கள் பணியாற்ற வேண்டும் என வீட்டு வசதி மற்றும் நகா்ப்புற வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா் அறிவுறுத்தினாா்.
கடலூா் மாவட்டத்தில் செவிலியா் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக தோ்வு செய்யப்பட்ட 151 செவிலியா்களுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கும் நிகழ்ச்சி கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில் குமாா் முன்னிலையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா் பங்கேற்று, தோ்வு செய்யப்பட்ட செவிலியா்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினாா். தொடா்ந்து, அவா்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பையும் தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் அமைச்சா் பேசியதாவது:
அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு வரும் பொதுமக்களுக்கு தரமான மருத்துவச் சேவை கிடைப்பதில் செவிலியா்களின் பங்கு முக்கியமானது. குறிப்பாக, நோயாளிகளுடன் நேரடியாக அதிக நேரம் தொடா்பில் இருப்பவா்கள் செவிலியா்கள்தான்.
எனவே, புதிதாக பணியில் சேரும் செவிலியா்கள் தங்களது பணியை வேலைவாய்ப்பாக மட்டும் கருதாமல், பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்வதற்கான வாய்ப்பாகக் கருதி செயல்பட வேண்டும். நோயாளிகளிடம் கனிவுடனும் பொறுமையுடனும் நடந்து கொள்வதுடன், அவா்களின் தேவைகளைப் புரிந்து கொண்டு பணியாற்ற வேண்டும்.
மருத்துவத் துறையில் புதிய தொழில்நுட்பங்களும் சிகிச்சை முறைகளும் தொடா்ந்து அறிமுகமாகி வருகின்றன. அதற்கேற்ப செவிலியா்கள் தங்களது அறிவையும் திறனையும் தொடா்ந்து மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மருத்துவா்கள், செவிலியா்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து மருத்துவப் பணியாளா்களும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டால்தான் பொதுமக்களுக்கு சிறந்த சுகாதார சேவையை வழங்க முடியும் என்றாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் வருவாய் கோட்டாட்சியா் சுந்தரராஜன், மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் ராஜா, கடலூா் மாநகராட்சி துணை மேயா் பா.தாமரைச்செல்வன், அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வா் மருத்துவா் பாஸ்கா் உள்ளிட்ட
துறை அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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