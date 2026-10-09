நாளைய மின் தடை
நாளைய மின் தடை குறித்து...
மின்தடை - கோப்புப் படம்
நேரம்: ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 11) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 வரை.
மின் தடை பகுதிகள் (அம்பத்தூா் தொழிற்பேட்டை): ஆவின் பிரதான சாலை, 8-ஆவது தெரு, பொன்னியம்மன் நகா், டாஸ் எஸ்டேட், சிட்கோ 7-ஆவது தெரு, கோரமண்டல் டவுன், பஜனை கோவில் தெரு, பாடசாலை தெரு, கன்னியப்பன் தெரு, கோச்சாா் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு, இரண்டாவது பிரதான சாலை, இரண்டாவது குறுக்குத் தெரு பிரதான சாலை, 4-ஆவது தெரு, 5-ஆவது தெரு, 11-ஆவது தெரு, ரெட்டி பாளையம் சாலை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.