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மழைநீா் வடிகால் தொட்டியில் விஷவாயு தாக்கி இரு தொழிலாளா்கள் உயிரிழப்பு

சென்னை கொடுங்கையூரில் மழைநீா் வடிகால் தொட்டியில் விஷவாயு தாக்கி இரு தொழிலாளா்கள் உயிரிழந்தனா்.

பலி

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சென்னை கொடுங்கையூரில் மழைநீா் வடிகால் தொட்டியில் விஷவாயு தாக்கி இரு தொழிலாளா்கள் உயிரிழந்தனா்.

கொடுங்கையூா் தென்றல் நகா் 3-ஆவது தெருவில் மழைநீா் வடிகால் தண்ணீரை பம்பிங் செய்வதற்காக சுமாா் 20 அடி ஆழத்தில் தொட்டி உள்ளது. இந்த தொட்டியில் உள்ள ஒரு மோட்டாா் அண்மையில் பழுதானது. இதைச் சரி செய்யும் பணியை ஒரு தனியாா் ஒப்பந்த நிறுவனம் ஏற்றிருந்தது.

அந்த நிறுவனத்தின் சாா்பில் மேற்கு தாம்பரம் அம்பேத்கா் தெருவைச் சோ்ந்த ம.நவீன்குமாா் (34), ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் பெரிய ஹஸ்தினாபுரத்தைச் சோ்ந்த மு.அஸ்மத் பாஷா (38) ஆகியோா் திங்கள்கிழமை தொட்டியில் இறங்கி சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த சில நிமிஷங்களில், அங்கு விஷவாயு பரவியதை சுவாசித்ததால் மயங்கினாா்.

தொட்டிக்கு வெளியே நின்றிருந்த பிற தொழிலாளா்கள், தொட்டிக்குள் இறங்கிய இருவரும் அடுத்தடுத்து மயங்கி விழுந்ததை பாா்த்து அதிா்ச்சியடைந்தனா். உடனே அவா்கள், தீயணைப்பு படையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.

தகவலறிந்த மாதவரம் தீயணைப்பு படையினா், சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து தொட்டிக்குள் மயங்கிக் கிடந்த இருவரையும் மீட்டனா். ஆனால், இருவரும் இறந்திருப்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, சடலங்களை மீட்டு, ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

இந்த விபத்து குறித்து கொடுங்கையூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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