தாம்பரம் காவல் ஆணையராக ஏ.அமல்ராஜுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு
தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையராக (கூடுதல் பொறுப்பு) ஏ.அமல்ராஜ் செவ்வாய்க்கிழமை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டாா்.
ஏ. அமல்ராஜ் - கோப்புப் படம்
தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையராக (கூடுதல் பொறுப்பு) ஏ.அமல்ராஜ் செவ்வாய்க்கிழமை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டாா்.
தாம்பரம் காவல் துறை ஆணையராக இருந்த ஏடிஜிபி பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா, கடந்த 9-ஆம் தேதி தமிழக ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு இயக்குநராகப் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா். இதையடுத்து, சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையராக உள்ள ஏடிஜிபி ஏ.அமல்ராஜுக்கு, கூடுதல் பொறுப்பாக தாம்பரம் காவல் ஆணையா் பணி வழங்கி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது.
தாம்பரம் காவல் ஆணையராகப் பொறுப்பேற்க அமல்ராஜ், சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள தாம்பரம் காவல் ஆணையரகத்துக்கு செவ்வாய்க்கிழமை வந்தாா். அவருக்கு, தாம்பரம் மாநகர காவல் துறையின் மரியாதை வழங்கப்பட்டது.
இதையடுத்து தாம்பரம் காவல் உயா் அதிகாரிகள், அமல்ராஜுக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனா். தொடா்ந்து தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையராக ஏ.அமல்ராஜ் பொறுப்பேற்றாா். பின்னா், காவல் உயா் அதிகாரிகளுடன் அமல்ராஜ் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தினா். இதில், சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னைகள், குற்றத் தடுப்பு நடவடிக்கைகள், சீரான போக்குவரத்து ஆகியவை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
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