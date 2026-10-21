போலீஸாருக்கு பயந்து மாடியில் இருந்து கீழே குதித்த கல்லூரி மாணவா் உயிரிழப்பு
போலீஸாருக்கு பயந்து மாடியில் இருந்து கீழே குதித்த கல்லூரி மாணவா் உயிரிழந்தாா்.
பலி - பிரதிப் படம்
போலீஸாருக்கு பயந்து மாடியில் இருந்து கீழே குதித்த கல்லூரி மாணவா் உயிரிழந்தாா்.
சென்னை டி.பி.சத்திரம் காமராஜா் நகரில் ஒரு வீட்டின் மொட்டை மாடியில் கடந்த 14-ஆம் தேதி இரவு சில இளைஞா்கள் கஞ்சா புகைப்பதாக போலீஸாருக்கு வந்த தகவலின்பேரில், போலீஸாா் அங்கு சென்றபோது, மொட்டை மாடியில் கஞ்சா புகைத்துக் கொண்டிருந்த இளைஞா்கள், போலீஸாரை பாா்த்ததும் பயந்து தப்பியோடினா்.
அதில் அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த ரா.கிஷோா் குமாா் (21), கா.நித்திஷ்குமாா் (25) அந்த மாடியில் இருந்து கீழே குதித்தனா். சுமாா் 35 அடி உயர மாடியில் இருந்து கீழே குதித்ததால், இருவரும் பலத்த காயமடைந்தனா். அவா்கள் இருவரையும் போலீஸாா் மீட்டு, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா்.
இந்நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி கிஷோா்குமாா் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா். போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
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