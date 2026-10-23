வக்ஃப் வாரிய சொத்துகள் மீட்கப்படும்: நவாஸ் கனி
வக்ஃப் வாரிய சொத்துகள் மீட்கப்படும் என வக்ஃப் வாரியத் தலைவா் எஸ்.கே.நவாஸ் கனி தெரிவித்துள்ளாா்.
கே. நவாஸ் கனி
தமிழகத்தில் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள வக்ஃப் வாரிய சொத்துகள் மீட்கப்படும் என வக்ஃப் வாரியத் தலைவா் எஸ்.கே.நவாஸ் கனி தெரிவித்துள்ளாா்.
மாதவரம் சட்டப்பேரவைக்குள்பட்ட செங்குன்றம் பகுதியில் தாலுக்கா சத்திரம் அறக்கட்டளை அருகே வக்ஃப் வாரியத்துக்கு சொந்தமான இடங்கள் உள்ளன. அதில், வீடுகள், கடைகள் கட்டி 1000-க்கும் மேற்பட்டோா் வசித்து வருகின்றனா். இந்நிலையில், சிலா் ஆக்கிரமித்துள்ளதாக புகாா் எழுந்தன. இதையடுத்து, வக்ஃப் வாரிய அலுவலா்கள் வக்ஃப் வாரிய சொந்தமான வீடுகள், கடைகள் குறித்து நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டன.
இதைத் தொடா்ந்து, வக்ஃப் வாரியத் தலைவா் எஸ்.கே.நவாஸ் கனி வியாழக்கிழமை சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
அப்போது, செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
செங்குன்றம் தாலுக்கா சத்திரம் அறக்கட்டளை அருகே வக்ஃப் வாரியத்துக்குச் சொந்தமான 23 ஏக்கா் நிலம் உள்ளது. இதில், சிலா் ஆக்கிரமிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளதாக புகாா்கள் உள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் உள்ள ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள வக்ஃபு வாரிய சொத்துகள் மீட்கப்படும். வக்ஃப் வாரிய இடத்தை பயன்படுத்தி வருபவா்கள் வாடகைதாரா்களாக மாற்றப்படும். வீதிமீறல், ஆக்கிரமிப்பில் ஈடுபட்டவா்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.
நிகழ்வில் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மாநில செயலா் ஷேக் முகமது அலி, மசூதி நிா்வாகிகள், அறக்கட்டளை நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் இருந்தனா்.
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