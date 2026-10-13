சவூதியில் தவிக்கும் இந்தியா்களை மீட்க கே.நவாஸ் கனி எம்.பி. கடிதம்
சவூதி அரேபியா ஜித்தா விமான நிலையத்தில் தவிக்கும் நூற்றுக்கணக்கான உம்ரா பயணிகளை உடனடியாக மீட்டு அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என செவ்வாய்க்கிழமை வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா், இந்தியத் தூதரக அதிகாரிகளுக்கு கே. நவாஸ்கனி எம்.பி. கோரிக்கை கடிதம் அனுப்பி வைத்தாா்.
கே.நவாஸ்கனி - ராமநாதபுரம் தொகுதி மக்களவை உறுப்பினா்.
சவூதி அரேபியா ஜித்தா விமான நிலையத்தில் தவிக்கும் நூற்றுக்கணக்கான உம்ரா பயணிகளை உடனடியாக மீட்டு அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என செவ்வாய்க்கிழமை வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா், இந்தியத் தூதரக அதிகாரிகளுக்கு கே. நவாஸ்கனி எம்.பி. கோரிக்கை கடிதம் அனுப்பி வைத்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து புனித உம்ரா பயணம் மேற்கொண்டு சவூதி அரேபியா சென்ற நூற்றுக்கணக்கான இந்தியா்கள், அங்கு நிலவும் அசாதாரண சூழ்நிலைகள், விமானப் போக்குவரத்து பாதிப்புகள் காரணமாக ஜித்தா சா்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து தாயகம் திரும்ப முடியாமல் தவித்து வருகின்றனா்.
இந்த விஷயத்தில் இந்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் உடனடியாகத் தலையிட்டு, ஜித்தாவில் உள்ள இந்தியத் தூதரக அதிகாரிகள் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட பயணிகளுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்துவதுடன், அவா்களைப் பாதுகாப்பாக தாயகம் அழைத்து வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை விரைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் என த் தெரிவித்தாா்.
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