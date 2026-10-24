போலீஸாரிடமிருந்து தப்பிக்க மாடியிலிருந்து குதித்தவா் உயிரிழப்பு
புழலில் போலீஸாரிடம் இருந்து தப்பிப்பதற்காக 3-ஆவது மாடியில் இருந்து கீழே குதித்த வணிக வரித் துறை ஊழியா் உயிரிழந்தாா்.
புழலில் போலீஸாரிடம் இருந்து தப்பிப்பதற்காக 3-ஆவது மாடியில் இருந்து கீழே குதித்த வணிக வரித் துறை ஊழியா் உயிரிழந்தாா்.
புழல் கதிா்வேடு விநாயகா் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ரா.ராஜபாண்டியன் (42). இவா், செங்கல்பட்டில் உள்ள வணிக வரித் துறை அலுவலகத்தில் ஊழியராக வேலை செய்து வந்தாா். இந்நிலையில், அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த ஒரு பெண், ராஜபாண்டியன் தன்னிடம் தவறாக நடக்க முயன்ாக காவல் நிலையத்தில் கடந்த ஜூலை மாதம் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரித்து வந்தனா். இந்த வழக்குத் தொடா்பாக, ராஜபாண்டியனிடம் பிஎன்எஸ் சட்டத்தின் கீழ் ஒரு உத்தரவாத பத்திரத்தில் கையொப்பம் பெற்று, நோட்டீஸ் வழங்கியிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், சில நாள்களுக்கு முன்பு ராஜபாண்டியன், தான் அளித்த உத்தரவாதத்தை மீறியதாகத் தெரிகிறது. இதுதொடா்பாக விசாரிக்க புழல் போலீஸாா், ராஜபாண்டியன் வீட்டுக்கு சனிக்கிழமை சென்றபோது, அவா்களிடம் இருந்து தப்பிச் செல்வதற்காக வீட்டின் 3-ஆவது மாடிக்குச் சென்று, அங்கிருந்து பக்கத்து வீட்டின் சிமென்ட் கூரை மீது குதித்தபோது, சிமென்ட் கூரை இடிந்து விழுந்ததில் ராஜபாண்டியன் பலத்த காயமடைந்து உயிரிழந்தாா். இது குறித்து புழல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
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