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வடகிழக்கு பருவமழையால் 8,110 இடங்களில் சாலைகள் சேதம்: ரூ. 22 கோடியில் சீரமைப்பு பணி

வடகிழக்கு பருவமழையால் 8,110 இடங்களில் சாலைகள் சேதம்: ரூ. 22 கோடியில் சீரமைப்பு பணி

Chennai Corporation

சென்னை மாநகராட்சி - கோப்புப் படம்

Updated On :

வடகிழக்குப் பருவமழையால் சென்னை மாநகராட்சியில் 8,110 இடங்களில் சாலைகள் சேதமடைந்த நிலையில், அவற்றில் 5,350 சாலைகள் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

சாலைகள் சேதமடைந்திருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனா். திரு.வி.க. நகா் மண்டலம், அம்பத்தூா், கிண்டி என பல பகுதிகளில் மிக முக்கிய சாலைகள் மழையால் சேதமடைந்து போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக மாறிவிட்டதாக மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனா்.

இந்நிலையில், சாலைகள் சீரமைப்புக்கு ரூ.22 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. மாநகராட்சிப் பகுதியில் மொத்தம் 35,000 சாலைகள் உள்ளன. அவற்றில் 4,000 சாலைகளே போக்குவரத்துக்கு பயன்படுவனவாக உள்ளன. இந்த போக்குவரத்து சாலைகளில் மட்டும் 8,110 இடங்களில் சேதமடைந்துள்ளதாகவும், அவற்றில் தற்போது 5,350 இடங்களில் கான்கிரீட் கலவை, கோல்ட் மிக்ஸ் உள்ளிட்டவற்றால் பள்ளங்கள் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். மழை நின்ற பிறகே முழுமையாக சாலைகள் சீரமைக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தனா்.

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