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சென்னை சாலைகளுக்கு விடிவுகாலம் பிறக்குமா? தயாராகிறது மாநகராட்சி!

சென்னை சாலைகளுக்கு விடிவுகாலம் பிறக்குமா? தயாராகிறது மாநகராட்சி என்பது பற்றி..

சென்னை மாநகராட்சி - கோப்புப் படம்

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சென்னை மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட 15 மண்டலங்களிலும், பேருந்து செல்லும் வழித்தடங்கள் மற்றும் முக்கிய சாலைகளை சீரமைக்கும் பணியை தொடங்கவிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

ரூ.150 கோடியில், சென்னை முழுக்க குண்டும் குழியுமாக இருக்கும் சாலைகள் விரைவில் சீரமைக்கப்பட்டு, பருவமழைக்காலத்துக்குள் பாதுகாப்பான சாலைகள் தயாராகும் என்றும் சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்திருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பேருந்து செல்லும் வழித்தடங்கள் மற்றும் பல்வேறு முக்கிய சாலைகளில் மோசமடைந்திருக்கும் பகுதிகளை கணக்கெடுத்து அது தொடர்பான முழு விவரங்களையும் அளித்திருப்பதாகவும், நிர்வாக ஒப்புதல் பெறப்பட்டதும் டெண்டர் விடப்பட்டு சாலை சீரமைப்புப் பணிகள் தொடங்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

முதற்கட்டமாக, நெல்சன் மாணிக்கம் சாலை, துரைசாமி சுரங்கப்பாதை மற்றும் வெள்ளம் தேங்கும் பகுதிகளாக புளியந்தோப்பு, வேளச்சேரி, வியாசார்பாடி உள்ளிட்டப் பகுதிகளிலும் சாலைகள் செப்பனிடப்படும் என்று தெரிகிறது.

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