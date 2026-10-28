சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தில் கடந்த 6 மாதங்களில் சரக்கு பிரிவில் ரூ.618.51 கோடி வருவாய்
சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தில் கடந்த ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பா் வரை 6 மாதங்களில் சரக்குப் பிரிவின் மூலம் மட்டும் ரூ.618.51 கோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது.
சரக்கு ரயில் - கோப்புப்படம்
சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தில் கடந்த ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பா் வரை 6 மாதங்களில் சரக்குப் பிரிவின் மூலம் மட்டும் ரூ.618.51 கோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து சென்னை ரயில்வே கோட்டம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
சென்னை ரயில்வே கோட்டமானது கடந்த ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பா் வரையில் சரக்குப் போக்குவரத்தில் முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளது. அதன்படி, சரக்குகள் கையாண்டதன் மூலம் ரூ.684.51 கோடி வருவாயை ஈட்டியுள்ளது. நாடு முழுதும் 5.413 மில்லியன் டன் எடையுள்ள மின் உற்பத்தித் தேவைகளுக்கான பொருள்கள், வேளாண் பொருள்கள், கனரக தொழில்துறை சரக்குகள் என அத்தியாவசியப் பொருள்களை பல்வேறு பகுதிகளுக்கு எடுத்துச் சென்ன் மூலம் வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது.
நிலக்கரிப் போக்குவரத்தில் 3.517 மில்லியன் டன் கையாண்டதால் ரூ.346.42 கோடி வருவாய் கிடைத்துள்ளது. இது மொத்த வருவாயில் 65 சதவீதம். அதனுடன் மோட்டாா் வாகனங்கள் மற்றும் தொழில் துறைப் பொருள்கள் என ரூ.122.64 கோடிக்கு சரக்குகள் எடுத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளன. மோட்டாா் வாகனங்கள் மூலம் மட்டும் ரூ.90.62 கோடி வருவாய் கிடைத்துள்ளது.
உள்நாட்டு கண்டெய்னா் சரக்குகள் மூலம் ரூ.54.07 கோடி வருவாய் கிடைத்துள்ளது. ஏற்றுமதி-இறக்குமதி கண்டெய்னா்கள் மூலம் ரூ.21.73 கோடியும், காலியாக இயக்கப்பட்ட பிளாட் வேகன்கள் மூலம் ரூ.96 லட்சமும் வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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