மாநகராட்சியில் 4 மாதங்களில் ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள்
சென்னை மாநகராட்சியில் கடந்த ஜூலை முதல் அக்டோபா் வரை மட்டும் 1.09 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மரக்கன்றுகள் - பிரதிப் படம்
சென்னை மாநகராட்சியில் கடந்த ஜூலை முதல் அக்டோபா் வரை மட்டும் 1.09 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சியில் பசுமைத் திட்டத்தின் கீழ் கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு முதல் மரக்கன்றுகள் நடும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மாநகராட்சியின் பூங்காக்கள், பொது இடங்கள், சாலையோரங்கள், கால்வாய் கரைகள் என அனைத்து இடங்களிலும் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன. மரக்கன்றுகள் வளா்க்கும் திட்டத்தையும் தற்போது மாநகராட்சி மேற்கொண்டுள்ளது.
கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னையில் 5.69 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன. நடப்பு ஆண்டில் (2026) கடந்த ஜூன் 5-ஆம் தேதி முதல் செவ்வாய்க்கிழமை (அக்.27) வரையில் மொத்தம் 1 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி இணை ஆணையா் (கல்வி, பூங்கா) க.கற்பகம் தெரிவித்தாா்.
சென்னை மாநகராட்சியில் 15 மண்டலங்களில் வரும் டிசம்பருக்குள் 1.20 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவா் தெரிவித்தாா்.
லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டதற்கான சிறப்பு நிகழ்வு அண்ணா நகா் மண்டலம் கோபுரம் பூங்காவில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் 50 மரக்கன்றுகளை நட்டுவைத்த இணை ஆணையா் க.கற்பகம், பள்ளிகள், பூங்காக்கள், மாநகராட்சிக்குச் சொந்தமான பொது வெளிகள் ஆகியவற்றில் தொடா்ந்து மரக்கன்றுகள் நடப்படவுள்ளதாகவும், குடியிருப்போா் நலச்சங்கம், சமூக ஆா்வலா்கள், மாணவ, மாணவியா் மரக்கன்றுகள் நடும் திட்டத்தில் பங்கேற்கவும் வலியுறுத்தினாா்.
நிகழ்ச்சியில் மண்டல அலுவலா் இனியன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
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