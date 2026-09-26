1 லட்சம் தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி
சென்னை மாநகராட்சியில் கடந்த ஆக. 11 தொடங்கி இதுவரை 1 லட்சம் தெரு நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தியும், அக, புற ஒட்டுண்ணி நீக்கியும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோப்புப் படம்
சென்னை மாநகராட்சியில் கடந்த ஆக. 11 தொடங்கி இதுவரை 1 லட்சம் தெரு நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தியும், அக, புற ஒட்டுண்ணி நீக்கியும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சியில் கடந்த ஆக. 11-ஆம் தேதி முதல் தெரு நாய்கள், செல்லப் பிராணிகளுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்துதல் மற்றும் அக, புற ஒட்டுண்ணிகள் அகற்றும் சிகிச்சை அளிக்கும் முகாம்கள் மண்டல வாரியாக நடைபெற்று வருகின்றன.
அதனடிப்படையில் கடந்த 41 நாள்களில் மண்டலங்கள் 9, 11, 13, 15 ஆகியவற்றில் சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெற்றன.
இநதச் சிறப்பு முகாம்கள் மூலம் இதுவரை 1,00,378 தெரு நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி, அக, புற ஒட்டுண்ணிகள் நீக்கம் ஆகிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடா் நடவடிக்கை மூலம் வெறி நாய்க்கடி இல்லாத சென்னை உருவாக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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