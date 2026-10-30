தாம்பரம் மாநகர காவல்: ‘ஸ்மாா்ட் காக்கி பீட் சிஸ்டம்’ அறிமுகம்
நவீன வசதிகளுடன் கூடிய ‘ஸ்மாா்ட் காக்கி ரோந்து’ என்ற புதிய திட்டத்தை தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
ஸ்மாா்ட் காக்கி ரோந்து திட்டத்தைக் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்த காவல் ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ்.
தாம்பரம் மாநகர காவல் துறையின் ரோந்து பணிகளை வலுப்படுத்தி, கண்காணிப்பை மேம்படுத்துவதன் மூலம், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், நவீன வசதிகளுடன் கூடிய ‘ஸ்மாா்ட் காக்கி ரோந்து’ என்ற புதிய திட்டத்தை தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
இத்திட்டத்தின்படி, தாம்பரம் மாநகராட்சி காவல் எல்லை பகுதியில் 73 காவல் துறையினா் ரோந்து பணியில் ஈடுபடுவா். அவா்களின் இருசக்கர வாகனங்களில் ஒலிபெருக்கி , வாக்கி-டாக்கி, உடலில் பொருத்தப்படும் கண்காணிப்பு கேமரா, ஆண்ட்ராய்டு கைப்பேசி, நான்கு புறங்களிலும் ஒளிரும் எச்சரிக்கை விளக்குகள், சைரன் மற்றும் ஒளி விளக்குப் பட்டை, லத்தி வைக்கும் தாங்கி, தலைக்கவசம், பிரதிபலிப்பு மேலங்கி உள்ளிட்ட வசதிகள் உள்ளன. காவலா்கள் 24 மணி நேரமும் 3 ஷிப்டுகளாக ரோந்து பணிகளில் ஈடுபடுவா். இதனால் மாநகராட்சி முழுவதும் காவல் துறையினா் தொடா்ச்சியான கண்காணிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பணி மேற்கொள்வா்.
காவல்துறையினரின் நேரடிப் பாா்வையை அதிகரித்து, குற்றச் செயல்கள் நடைபெறாமல் தடுக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். 100 அவசர உதவி எண்ணில் பெறப்படும் அழைப்புகளுக்கு விரைந்து பதிலளித்து, பொதுமக்களுக்கு உடனடி உதவி வழங்கப்படும்.
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