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முதல்வா் விஜய்யின் பெரியம்மாள் காலமானாா்

முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யின் தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகரின் அண்ணன் மனைவி அமல் ராஜசேகரன் (92) வெள்ளிக்கிழமை காலமானாா்.

அமல் ராஜசேகா்.

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முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யின் தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகரின் அண்ணன் மனைவி அமல் ராஜசேகரன் (92) வெள்ளிக்கிழமை காலமானாா்.

சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள முதியோா் இல்லத்தில் வசித்து வந்த அவா், உடல்நலக் குறைவு மற்றும் வயது முதிா்வு காரணமாக காலமானாா். நீலாங்கரையில் உள்ள முதியோா் இல்லத்துக்குச் சென்ற முதல்வா் விஜய், அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த தனது பெரியம்மாளின் உடலுக்கு மலா் வளையம் வைத்து இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினாா்.

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