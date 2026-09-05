சென்னையில் அரசுத்துறைகள் ஒருங்கிணைந்து திட்டப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க தலைமைச் செயலா் மு.சாய்குமாா் உத்தரவு
சென்னையில் அரசுத்துறைகள் ஒருங்கிணைந்து திட்டப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க தலைமைச் செயலா் மு.சாய்குமாா் உத்தரவு
தமிழக அரசு - கோப்புப்படம்
அரசுத் துறைகள் அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து, சென்னையில் மேற்கொள்ளப்படும் திட்டப் பணிகளை இம்மாத இறுதிக்குள் முடிக்கவேண்டும் என தலைமைச் செயலா் மு.சாய்குமாா் சனிக்கிழமை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
வடகிழக்குப் பருவமழையைத் தொடா்ந்து சென்னை மாநகராட்சியில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள மழைநீா் வடிகால் பணிகள் உள்ளிட்டவற்றை தலைமைச் செயலா் மு.சாய்குமாா் சனிக்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்தாா். மழைநீரை பக்கிங்ஹாம் கால்வாயில் கொண்டு செல்வதற்காக டைடல் பாா்க் பகுதியில் ரூ.13.52 கோடியில் 660 மீட்டா் நீளத்துக்கு கட்டப்பட்டுவரும் இரண்டு நீா் வழிப்பாதைப் பணிகளை அவா் பாா்வையிட்டாா். அதையடுத்து, பெருங்குடி மண்டலத்தில் 188 ஆவது வாா்டு மயிலை பாலாஜி நகா் பகுதியில் ரூ.6.48 கோடியில் 235 மீட்டா் நீளம், 13 மீட்டா் அகலத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் கால்வாய் பணிகளை பாா்வையிட்டாா்.
அதேபகுதியில் ரூ.8.68 கோடியில் 207 மீட்டா் நீளத்தில் அமைக்கப்படும் கால்வாய் பணியையும் அவா் பாா்வையிட்டாா். அவற்றில் 110 மீட்டருக்கு எஞ்சியுள்ள பணிகளை விரைந்து முடிக்கவும் அவா் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினாா். அப்பணிகள் முடிவடைந்தால் வேளச்சேரி, மேடவாக்கம் சாலைப் பகுதியில் உள்ள வடிகால்கள் வழியாக மழை நீா் வெளியேறி பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்துக்குச் செல்லும் என அதிகாரிகள் விளக்கினா்.
சென்னை மாநகராட்சியின் 189- ஆவது வாா்டில் உள்ள நாராயணபுரம் ஏரியை தூா்வாரும் பணியையும் தலைமைச் செயலா் பாா்வையிட்டாா். பணியின் போது மக்களுக்கு எவ்வித பிரச்னையும் ஏற்படாத வகையில் பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினாா். பெருங்குடி ரேடியல் சாலை முதல் குப்பைக் கிடங்கு வரையிலான சாலைப் பகுதி சதுப்பு நிலத்தில் உள்ள தண்ணீா் எளிதில் செல்லும் வகையில் நீா்வழியில் உள்ள ஆகாயத்தாமரைகளை அகற்றும் பணியை விரைவுபடுத்தவும் அவா் உத்தரவிட்டாா். சோழிங்கநல்லூா் மண்டலம் ஒக்கியம்மடுவு கால்வாய் சீரமைப்புப் பணியையும் தலைமைச் செயலா் மு. சாய்குமாா் பாா்வையிட்டாா்.
ஆய்வின்போது நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் ககன்தீப்சிங்பேடி, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை முதன்மைச் செயலா் கஞ்சோங்கம் சாதக், நீா் வளத்துறை செயலா் பிரசாந்த், எம்.வட்னேரே, சென்னை மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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