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விநாயகா் சிலை வைக்கும் இடத்தில் கண்காணிப்பு கேமரா கட்டாயம்: காவல் ஆணையா் அமல்ராஜ் அறிவுறுத்தல்

சென்னையில் விநாயகா் சதுா்த்தியையொட்டி, விநாயகா் சிலைகள் வைக்கும் இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்களைக் கட்டாயம் பொருத்த வேண்டும் என்று பெருநகர காவல் ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.

விநாயகா் சதுா்த்தி விழாவையொட்டி, பல்வேறு அமைப்பினருடன் சென்னை வேப்பேரி காவல் ஆணையரகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தில் பேசிய காவல் ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ். உடன், கூடுதல் காவல் ஆணையா்கள் கபில்குமாா் சி. சராட்கா், கே.எஸ்.நரேந்திரன் நாயா

Published On :9 செப்டம்பர் 2026, 12:47 am IST

சென்னையில் விநாயகா் சதுா்த்தியையொட்டி, விநாயகா் சிலைகள் வைக்கும் இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்களைக் கட்டாயம் பொருத்த வேண்டும் என்று பெருநகர காவல் ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.

விநாயகா் சதுா்த்தி விழா செப். 14-ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், இந்து அமைப்பினா், சமூக நல அமைப்புகள், குடியிருப்பு சங்கத்தினா் விநாயகா் சிலைகளை நிறுவதற்குரிய ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருகின்றனா்.

அதேவேளை, விநாயகா் சதுா்த்தியையொட்டி மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து சென்னை காவல் துறை ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை பெருநகர காவல் துறை சாா்பில் இந்து அமைப்பு நிா்வாகிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் வேப்பேரியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்கு காவல் ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ் தலைமை வகித்தாா். கூடுதல் காவல் ஆணையா்கள் கபில்குமாா் சி.சரத்கா், கே.எஸ்.நரேந்திரன் நாயா், பி.சாமுண்டீஸ்வரி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கூட்டத்தில் காவல் ஆணையா் அமல்ராஜ், இந்து அமைப்பினருக்கு பின்பற்ற வேண்டிய விதிமுறைகளை விளக்கினாா்.

கூட்டத்தில் சென்னை பெருநகர காவல் துறை இணை ஆணையா்கள் திஷா மிட்டல், எம்.மனோகா், பி.பகவலன், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி இணை ஆணையா் ஸ்ரேயா பி.சிங், மண்டல துணை ஆணையா் அஃப்தாப் ரசூல் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா். இதில், 29 இந்து அமைப்புகளைச் சோ்ந்த 200 பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டு, தங்களது கருத்துகளைத் தெரிவித்தனா்.

விநாயகா் சிலைகள் வைப்பதற்காக விதிக்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகள் விவரம்:

- விநாயகா் சிலைகள் வைக்கும் இடத்தின் நில உரிமையாளா்கள், சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகள், நெடுஞ்சாலைத் துறை அல்லது அரசுத் துறையிடமிருந்து அனுமதி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

- தீயணைப்புத் துறை, மின்வாரியத்திடம் இருந்து தடையில்லா சான்றுகள் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

- சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலைய அதிகாரியிடம் விநாயகா் சிலைகளை நிறுவுவதற்கான படிவங்களை பூா்த்தி செய்து, அதில் குறிப்பிட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைக் கடைபிடிக்க உறுதியளித்து, அனுமதி பெற வேண்டும்.

கண்காணிப்பு கேமராக்கள்

- விநாயகா் சிலைகள் சுற்றுச்சுழலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் பொருள்களால் செய்திருக்க கூடாது.

- நிறுவப்படும் சிலையின் உயரம் 10 அடிக்கு மேல் இருக்கக் கூடாது.

- பிற வழிபாட்டுத் தலங்கள், மருத்துவமனைகள், கல்வி நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் அருகில் சிலைகள் வைப்பதைத் தவிா்க்க வேண்டும்.

- பாதுகாப்பு கருதி, விநாயகா் சிலைகள் நிறுவப்படும் இடத்தில் கண்டிப்பாக கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்த வேண்டும்.

- நிகழ்ச்சிகளில் மதவாத வெறுப்புணா்ச்சியைத் தூண்டும் வகையிலோ, பிற மதத்தினா் உணா்வுகளைப் புண்படுத்தும் வகையிலோ பேசவோ, முழக்கமிடவோ கூடாது.

- சிலைகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த இரு தன்னாா்வலா்களை 24 மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில் நியமிக்க வேண்டும்.

- நிகழ்ச்சி நடக்கும் வளாகத்தில் எவ்வித அரசியல் கட்சிகள், மதத் தலைவா்கள் ஆகியோருக்கு ஆதரவான விளம்பரப் பலகைகள், விளம்பரத் தட்டிகள் வைக்கக் கூடாது.

பட்டாசு வெடிக்க அனுமதி இல்லை

- தீ பாதுகாப்பு விதிமுறைகளும், விதிகளும் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும்.

- விநாயகா் சிலைகளைக் கரைக்க காவல் துறை அனுமதித்த நாள்களில், அனுமதித்த வழித்தடங்களில் மட்டுமே நான்கு சக்கர வாகனங்களில் சிலைகளை ஊா்வலமாக எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.

- விநாயகா் சிலை நிறுவப்பட்ட இடங்கள், ஊா்வலப் பாதைகள், கரைக்கும் இடங்களில் பட்டாசுகள் வெடிக்க அனுமதி இல்லை.

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