Dinamani
தேசியக் கல்வி கொள்கையை செயல்படுத்தாதது சரியானது அல்ல: ஆளுநா் ஆா்.வி. ஆா்லேகா்மேற்கு கரையில் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட இந்திய வம்சாவளி அமெரிக்க எம்.பி.!தேசியக் கல்வி கொள்கையை செயல்படுத்தாதது சரியானது அல்ல: ஆளுநா் ஆா்.வி. ஆா்லேகா்பாடகி எஸ். ஜானகி மறைவு: மு.க. ஸ்டாலின் இரங்கல் பாடகி ஜானகி மறைவு: நடிகர்கள் ரஜினி, கமல் இரங்கல்! பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ். ஜானகி காலமானார் வியத்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த 10 தமிழர்கள்: யார் யார்? வியத்நாம் படகு விபத்து: பழனியைச் சேர்ந்தவர் பலி! படகில் சென்ற தமிழர்கள் விவரம்!மாமல்லபுரம் அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து 4 பேர் பலி அடுத்த 20 ஆண்டுகளும் தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் விஜய்தான்! - என். ஆனந்த் மீண்டுமா? ஆந்திரத்தில் பரவும் கரோனா-19! 2 பேர் பலியானதால் பதற்றம்!!வியட்நாமில் படகு கவிழ்ந்து விபத்து! 15 இந்தியர்கள் பலி எனத் தகவல்வயநாடு நிலச்சரிவில் பலியானோர் குடும்பத்துக்கு ரூ. 5 லட்சம் நிவாரணம்! நான் காந்தியோ நாயகனோ அல்ல! உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் சோனம் வாங்சுக் போலிச் சான்றிதழ்கள்! 3,000 ஆசிரியர்கள் பணிநீக்கம்! வட்டியுடன் சம்பளத்தைத் திரும்பப்பெற முடிவு தமிழகத்துக்கு கூடுதலாக 100 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் ஒதுக்கீடு!
/
சென்னை

6 ஆண்டுகளில் 10,298 பேரை மீட்ட காவல் கரங்கள்: காவல் ஆணையா் பாராட்டு

சென்னையில் காவல் கரங்கள் அமைப்பின் மூலம் கடந்த 6 ஆண்டுகளில் 10,298 மீட்கப்பட்டிருப்பதை காவல் ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ் பாராட்டினாா்.

News image

சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள பெருநகர காவல் ஆணையரகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற காவல் கரங்கள் அமைப்பு நிகழ்ச்சியில் தன்னாா்வலா்களுக்கு மீட்பு பணிக்கான உபகரணங்களை வழங்கிய காவல் ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ். உடன், கூடுதல் காவல் ஆணையா் கபில்குமாா் சி.சரத்கா்.

Updated On :12 ஜூலை 2026, 7:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னையில் காவல் கரங்கள் அமைப்பின் மூலம் கடந்த 6 ஆண்டுகளில் 10,298 மீட்கப்பட்டிருப்பதை காவல் ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ் பாராட்டினாா்.

சென்னை பெருநகர காவல் துறை, தாம்பரம் மாநகர காவல் துறை, ஆவடி மாநகர காவல் துறை ஆகிய 3 காவல் அமைப்புகளின் எல்லைக்குள்பட்ட பகுதிகளில் காவல் கரங்கள் அமைப்பு செயல்படுகிறது. சென்னை பெருநகர காவல் துறையின் வடக்கு கூடுதல் ஆணையா் கபில்குமாா் சி.சரத்கா் தலைமையில் உள்பட 10 போ் கொண்ட குழுவாக செயல்படும் இந்த அமைப்பின் மூலம் கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை 6 ஆண்டுகளில் 10,298 ஆதரவற்றோா், வீடு இல்லாதோா், மன நலம் பாதிக்கப்பட்டோா் மீட்கப்பட்டுள்ளனா்.

மீட்கப்பட்டவா்களில் 4,418 போ் காப்பகங்களில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனா். 4,257 போ் அவா்களது குடும்பத்தினருடன் சோ்த்து வைக்கப்பட்டுள்ளனா். 1,114 போ் மனநல மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனா். 509 போ் அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா்.

இதேபோல பொது இடங்களில் கேட்பாரற்று இறந்து கிடந்த 7,017 பேரின் சடலங்கள் மீட்கப்பட்டு, நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன. காவல் கரங்கள் அமைப்பு தற்போது 94447 17100 என்ற கைப்பேசி எண்கள் மூலமாகவும், சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாகவும், பொதுமக்களிடம் தகவலை பெற்று, மீட்டு பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

காவல் ஆணையா் பாராட்டு: காவல் கரங்கள் அமைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை வேப்பேரியில் பெருநகர காவல் துறை ஆணையரகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்துக்கு கபில்குமாா் சி.சரத்கா் தலைமை வகித்தாா். சிறப்பு விருந்தினராக சென்னை காவல் ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ் கலந்துகொண்டு பேசினாா். அப்போது, காவல் கரங்கள் அமைப்பின் மூலம் 6 ஆண்டுகளில் 10,298 போ் மீட்கப்பட்டதை பாராட்டியும், வாழ்த்தியும் அமல்ராஜ் பேசினாா்.

நிகழ்ச்சியில் தன்னாா்வலா்களுக்கு மீட்பு பணிகளுக்கு தேவையான உபகரணங்கள், உடைகள் ஆகியவை வழங்கப்பட்டன. இந்நிகழ்ச்சியில் சுமாா் 160 தொண்டு நிறுவன நிா்வாகிகள், தன்னாா்வலா்கள்,காவல் துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சிறுவா்களை வாகனம் ஓட்ட அனுமதித்தால் பெற்றோா் மீது கடும் நடவடிக்கை

சிறுவா்களை வாகனம் ஓட்ட அனுமதித்தால் பெற்றோா் மீது கடும் நடவடிக்கை

முதல்வா் படைப்பகங்கள் தனியாா்மயமாக்கப்படவில்லை: சென்னை மாநகராட்சி

முதல்வா் படைப்பகங்கள் தனியாா்மயமாக்கப்படவில்லை: சென்னை மாநகராட்சி

தனியாா் பள்ளி நிா்வாகிகளிடம் ரூ. 100 கோடி மோசடி வழக்கு: பாதிக்கப்பட்டோர் புகாா் அளிக்கலாம்

தனியாா் பள்ளி நிா்வாகிகளிடம் ரூ. 100 கோடி மோசடி வழக்கு: பாதிக்கப்பட்டோர் புகாா் அளிக்கலாம்

காவல் துறை வாகனங்கள்: ஆணையா் அமல்ராஜ் ஆய்வு

காவல் துறை வாகனங்கள்: ஆணையா் அமல்ராஜ் ஆய்வு

விடியோக்கள்

உங்கள் பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்ததால் மட்டும் முன்னுரிமையா? நயினார் நாகேந்திரன்

உங்கள் பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்ததால் மட்டும் முன்னுரிமையா? நயினார் நாகேந்திரன்

திமுக - அதிமுக ஒன்றிணையுமா? அரசியல் சூழல் முடிவு செய்யும்! - TTV Dhinakaran

திமுக - அதிமுக ஒன்றிணையுமா? அரசியல் சூழல் முடிவு செய்யும்! - TTV Dhinakaran

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK