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நடிகா் சிவக்குமாா் குடும்பத்தினா் குறித்து அவதூறு: வழக்குப் பதிவு

நடிகா் சிவக்குமாா் அவரது குடும்பத்தினா் குறித்து முகநூலில் அவதூறு கருத்துகளைப் பரப்பியதாகக்கூறப்படும் நபா்கள் மீது தேனாம்பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

நடிகா் சிவக்குமாா் - கோப்புப்படம்.

Published On :9 செப்டம்பர் 2026, 1:49 am IST

நடிகா் சிவக்குமாா் அவரது குடும்பத்தினா் குறித்து முகநூலில் அவதூறு கருத்துகளைப் பரப்பியதாகக்கூறப்படும் நபா்கள் மீது தேனாம்பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

தென்னிந்திய நடிகா் சங்கத் தலைவா் எம்.நாசா் தேனாம்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் ஒரு புகாா் அளித்திருந்தாா். அதில், கடந்த செப். 1-ஆம் தேதி முகநூல் பக்கங்களில் வெளியான காணொலியில், நடிகா் சிவகுமாா், அவரது குடும்பத்தினா், நடிகா்கள் சூா்யா, காா்த்தி, நடிகை ஜோதிகா உள்ளிட்டோரின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் ஆதாரமற்ற அவதூறு கருத்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டிருந்தது.

இந்த புகாரின் மீது தேனாம்பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, இந்த அவதூறு காணொலியை தொகுத்து வங்கிய பெண், அவருடன் தொடா்புடையவா்களிடம் விசாரணை நடத்தவும், காணொலியின் அசல் கோப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்களைப் பெறவும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

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