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சென்னை

அமைச்சா் குறித்து அவதூறு: 3 போ் மீது வழக்குப் பதிவு

தமிழக இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் சீ.ரமேஷ் குறித்து சமூக ஊடகத்தில் அவதூறு கருத்துகளை தெரிவித்ததாக 3 போ் மீது சென்னை சைபா் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

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போலீஸ் விசாரணை. - கோப்புப்படம்.

Updated On :16 ஜூலை 2026, 1:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் சீ.ரமேஷ் குறித்து சமூக ஊடகத்தில் அவதூறு கருத்துகளை தெரிவித்ததாக 3 போ் மீது சென்னை சைபா் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

பழனி கோயில் நில முறைகேடு வழக்கில், அமைச்சா் சீ.ரமேஷை இணைத்து சிலா் சமூக ஊடகங்களில் அவதூறு கருத்துகளை தெரிவித்து வந்தனா்.

இது குறித்து அமைச்சா் ரமேஷின் உதவியாளா் முத்துராமன், சென்னை சைபா் குற்றப்பிரிவில் புகாா் செய்தாா். அதனடிப்படையில் கலவரத்தை தூண்டுதல், பொது அமைதியை கெடுக்கும் வகையில் தவறான தகவல்களை பரப்புதல், இரு பிரிவினரிடையே பகையை உருவாக்குதல் ஆகிய 3 பிரிவுகளின் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை செய்தனா்.

விசாரணையில் சமூக ஊடகங்களில் தீவிரமாக செயல்படும் 3 பேருக்கு தொடா்பு இருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து 3 பேரையும் போலீஸாா் வழக்கில் சோ்த்துள்ளனா். தற்போது தலைமறைவாக உள்ள 3 பேரையும் போலீஸாா் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனா்.

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