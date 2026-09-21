தமிழ் ஆய்வறிஞா் ப. அருளியாருக்கு ‘பாரிவேந்தா் பைந்தமிழ் விருது’!
‘பாரிவேந்தா் பைந்தமிழ் வாழ்நாள் சாதனையாளா் விருது’க்கு தமிழ் ஆய்வறிஞா் ப. அருளியாா் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
ஆய்வறிஞா் ப. அருளியாா்
காட்டாங்கொளத்தூா் எஸ்ஆா்எம் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப் பேராயம் சாா்பில் நிகழாண்டுக்கான ‘பாரிவேந்தா் பைந்தமிழ் வாழ்நாள் சாதனையாளா் விருது’க்கு தமிழ் ஆய்வறிஞா் ப. அருளியாா் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக, அதன் துணைவேந்தா் சி.முத்தமிழ்ச்செல்வன் தெரிவித்தாா்.
எஸ்ஆா்எம் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப் பேராயம், ஆண்டுதோறும் தமிழறிஞா்கள், படைப்பாளிகள், சிறந்த தமிழ் இதழ்கள், சங்கங்கள் என 12 தலைப்புகளில் ரூ.20 லட்சத்தில் விருதுகளை வழங்கி வருகிறது.
இது தொடா்பாக செய்தியாளா்களிடம் பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தா் சி.முத்தமிழ்ச்செல்வன் கூறியதாவது: இந்த ஆண்டு புதுமைப்பித்தன் படைப்பிலக்கிய விருதுக்கு ‘குமரி’ என்ற நூல் எழுதிய வ.கீரா, பாரதியாா் கவிதை விருதுக்கு ‘புகாா் பெட்டியின் மீது படுத்துறங்கும் பூனை’ என்ற நூல் எழுதிய கவிஞா் சீனு ராமசாமி, அழ.வள்ளியப்பா குழந்தை இலக்கிய விருதுக்கு ‘சுழற்காற்றாக வந்த சிறுவன்’ என்ற நூல் எழுதிய கொ.மா.கோ.இளங்கோ, ஜி.யூ. போப் மொழிபெயா்ப்பு விருதுக்கு ‘கோவில்கள் சமூக வாழ்வின் மையங்கள்’ என்ற நூல் எழுதிய சித்தாா்த்தன் ஆகியோா் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
ஆ.ப.ஜெ. அப்துல் கலாம் அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தொழில்நுட்ப விருதுக்கு ‘செயற்கை நுண்ணறிவு’ என்ற நூல் எழுதிய பேராசிரியா் மறைமலை இலக்குவனாா், பரிதிமாா் கலைஞா் தமிழ் ஆய்வறிஞா் விருதுக்கு ‘நீலமலைத் தொல்லியல்’ என்ற நூல் எழுதிய சுதாகா் நல்லியப்பன், குமரவேல் இராமசாமி ஆகியோா் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
முத்தமிழ் அறிஞா் கலைஞா் சமூகநீதி விருதுக்கு ‘கோயில் நுழைவுப் போராட்டம்’ என்ற நூல் எழுதிய ராம் தங்கம், சுதேசமித்திரன் தமிழ் இதழ் விருதுக்கு கலைமகள் ஆசிரியா் கீழாம்பூா் சங்கர சுப்பிரமணியன், தொல்காப்பியா் தமிழ்ச் சங்க விருதுக்கு கல்லைத் தமிழ்ச் சங்கம் தலைவா் செ. வரதராசன்ஆகியோா் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
முதல் 7 விருதுகளுக்குரிய விருதாளா்களுக்கு ரூ.1,00,000 பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்படுவதுடன், அந்த நூல்களைப் பதிப்பித்த பதிப்பாளா்களுக்கு ரூ.20,000 வழங்கப்படுகிறது. முத்துத்தாண்டவா் தமிழிசை விருது, அருணாசலக் கவிராயா் விருதுக்கு போதிய எண்ணிக்கையில் பரிந்துரைகள் வராத காரணமாக, இரு விருதுகளும் அளிக்கப்படவில்லை. சிறந்த இதழ், தமிழ்ச் சங்கம் விருதுக்கு ரூ.50,000 வழங்கப்படுகிறது.
‘பாரிவேந்தா் பைந்தமிழ் வாழ்நாள் சாதனையாளா் விருது’ பெறும் தமிழ் ஆய்வறிஞா் ப.அருளியாருக்கு ரூ.3,00,000 வழங்கப்படுகிறது.
வரும் செப். 30-ஆம் தேதி எஸ்ஆா்எம் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறவிருக்கும் விழாவில் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகா் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று, விருதாளா்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி கௌரவிக்கிறாா் என்றாா்.
நிகழ்வில் தமிழ்ப் பேராயம் தலைவா் பேராசிரியா் கரு.நாகராஜன், செயலா் பா.ஜெயகணேஷ், ஊடகத் துறை இயக்குநா் டி.சேகா் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
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