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திமுகவுக்கு மேலும் ஒரு கட்சி ஆதரவு

மதுராந்தகம், தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத்தோ்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணிக்கு புதிய புரட்சிக் கழகம் கட்சி ஆதரவு

MK Stalin

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப் படம்

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மதுராந்தகம், தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத்தோ்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணிக்கு புதிய புரட்சிக் கழகம் கட்சி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலினை, புதிய புரட்சிக் கழகத் தலைவா் ஓ.இ.சங்கா், பொதுச் செயலா் கோல்டன் கோபி ஆகியோா் தலைமையிலான நிா்வாகிகள் திங்கள்கிழமை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தனா். இந்நிகழ்வின்போது, முன்னாள் எம்எல்ஏ பனையூா் பாபு உடனிருந்தாா்.

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