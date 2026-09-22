சென்னையின் 5 கடற்கரைப் பகுதிகளிலிருந்து 1.39 லட்சம் கிலோ குப்பைகள் அகற்றம்
சென்னை மாநகராட்சியில் கடந்த 3 நாள்களில் 5 கடற்கரைப் பகுதிகளில் இருந்து 1.39 லட்சம் கிலோ பூக்கள் உள்ளிட்ட குப்பைகள் அகற்றம்
பிரதிப் படம்
சென்னை மாநகராட்சியில் கடந்த 3 நாள்களில் 5 கடற்கரைப் பகுதிகளில் இருந்து 1.39 லட்சம் கிலோ பூக்கள் உள்ளிட்ட குப்பைகள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: சென்னையில் விநாயகா் சிலைகள் சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கடலில் கரைக்கப்பட்டன. அதற்காக பாலவாக்கம், பட்டினப்பாக்கம், காசிமேடு, திருவொற்றியூா், எண்ணூா் ஆகிய கடற்கரைப் பகுதிகள் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தன. அங்கு சிலைகள் கரைக்கப்பட்ட நிலையில், திங்கள்கிழமை அங்கிருந்த குப்பைகளை அகற்றும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
7 பொக்லைன், 9 கம்பாக்டா்கள், 13 டிராக்டா்கள், 37 டிப்பா் லாரிகள், 27 பேட்டரி வாகனங்கள், 3 ஹூக்லோடா் பின் வாகனங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் 377 பணியாளா்கள் தூய்மைப் பணிகளில் ஈடுபட்டனா்.
கடந்த சனி, ஞாயிறு மற்றும் திங்கள் ஆகிய 3 நாள்களில் கடற்கரையில் குவிந்திருந்த சிலைகளின் பாகங்கள், பூக்கள், தட்டுகள், உணவுப் பொருள்கள் என 1.39 லட்சம் கிலோ குப்பைகளை மாநகராட்சி பணியாளா்களால் அகற்றப்பட்டன என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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